Прямой эфир «Антарктида: сквозь льды и время»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм в аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 9 июля состоялся исторический обзор, посвященный истории открытия суровой земли южного полюса – материка Антарктида – «Антарктида: сквозь льды и время».

Мероприятие началось с рассказа сотрудника отдела массовой работы об экспедиции русского мореплавателя, адмирала Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и русского флотоводца, мореплавателя, адмирала Михаила Петровича Лазарева, которые в 1819 году отправились на шлюпах «Восток» и «Мирный» к неизведанным землям южного полюса. Особый интерес среди участников трансляции вызвали записи из дневников первооткрывателей, в которых они описывали все происходящее во время экспедиции.

Затем слушатели прямого эфира узнали об особенностях географического положения Антарктиды, а также о ее растительном и животном мире, продолжающихся по сей день исследованиях. Затем прозвучали разнообразные интересные факты о шестом материке.

В итоге обзор получился насыщенным и занимательным.

Источник: ЦГБ им. Баллиона