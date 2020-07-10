9 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информирования в социальных библиотеки началось с публикации сообщения о Дне независимости Аргентины. Пост рассказывал подписчикам краткую историю этого важнейшего события в истории данной страны, а также был дополнен красочными фотографиями. На снимках были изображены некоторые природные достопримечательности Аргентины, крупные города, люди.

Продолжились публикации в рубрике «День в истории». 9 июля отмечено в календаре событием в мире кинематографии. Речь идет о Дне рождении американского актёра, продюсера, режиссёра, сценариста и писателя – Тома Хэнкса.

Публикации в рамках краевой акции «Путешествуем читая» продолжаются. Сегодня подписчики библиотеки познакомились с книгой Шэннон Фаулер - "Путешествуя с призраками.

Вдохновляющая история любви и поиска себя". Это грустное, но вдохновляющее произведение.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Рубрика «Краеведческий четверг» посвящена юбилею летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова (1935-2010).

Виталий Иванович Севастьянов - почетный гражданин города Сочи, в котором прошла его юность. Являясь народным избранником, особое внимание уделял Сочи, развитию туризма и инфраструктуры города, в частности, положил начало созданию космической экспозиции в Музее истории города-курорта. В Сочи в городском парке «Ривьера» на аллее Космонавтов открыт бюст в ознаменование заслуг и в честь 70-летия В. И. Севастьянова, его имя присвоено Международному аэропорту Сочи. С заслугами известного летчика-космонавта знакомит видеопрезентация.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Для подписчиков сотрудники подготовили анонс журнала "Наш современник" № 5 за 2020 год.

Наиболее значительные достижения "Нашего современника" связаны с так называемой "деревенской прозой". С начала 70-х годов в журнале опубликованы произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие традиции прозы "Нашего современника" в 90-е годы продолжают публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица, Л. Бородина, В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. "Наш современник" - трибуна виднейших политиков патриотического направления. На его страницах неоднократно публиковались статьи С. Бабурина, С. Глазьева, Г. Зюганова, Н. Кондратенко, Н. Рыжкова, А. Тулеева.

Размещен информационный пост о поступлении новых журналов «Наш современник»2,3,4,5 номера 2020 г.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» об Элеме Климове.

Это выдающийся советский кинорежиссер и сценарист. Несмотря на то, что он снял всего шесть полнометражных картин, Элем Климов считается одним из самых влиятельных советских режиссеров, оказавших влияние на развитие кинематографа во всем мире.

В рубрике «Читаем летом» представлена онлайн-книга по школьной программе для ребят восьмого класса. Это книга Фонвизина «Недоросль».

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорье

Подготовлена и опубликована презентация «Опасные обитатели Черного моря».

Чёрное море очень дружелюбно и безопасное для человека. Здесь практически не водится опасных для человека животных. Подписчики узнали о нескольких обитателях Черного моря, которые могут доставить неприятности.

Источник: ЦГБ им. Баллиона