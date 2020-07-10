Премия губернатора

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Ежегодно губернатором Краснодарского Края учреждается премия администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Стипендиатами в 2020 году по итогам учебного года стали 50 учащихся, двое из которых - воспитанники Детской музыкальной школы номер 1 им. А.С.Данини: Самощенко Виктория (преподаватель Антонова Элла Игоревна) и Белкания Гиорги (преподаватель Решетова Татьяна Анатольевна). Эта премия является самой значимой наградой для молодых дарований Кубани. Благодаря работе преподавателей , учащиеся достигли творческих высот на краевых, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства и доказали право на признание своего труда.

Мы гордимся нашими юными дарованиями и выражаем огромную благодарность их родителям и учителям за воспитание молодых талантов. Искренне надеюсь, что ребята в будущем прославят наш город-герой Новороссийск и станут его творческим достоянием!