10 июля. Библиотеки в социальных сетях

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

10 июля 1905 года родился русский советский писатель, сценарист Лев Абрамович Кассиль. Он писал для детей, писал о спорте, писал повести, репортажи, статьи, фельетоны.

Еще одно важное событие отмечается во всем мире 10 июля. Это Всемирный день Николы Теслы. Он – выдающаяся личность в истории науки. Его часто называют «человеком, который изобрёл 20 век».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

10 июля исполняется 130 лет Вере Михайловне Инбер, русской советской поэтессе и прозаику.

Поэтический путь Веры Инбер достаточно сложен. Начавшийся еще до революции, вобравший в себя грозные перегрузки века и глубокую тишину раздумья, великие перемены и нелегкие поиски. Меняясь вместе со временем и страной, Вера Инбер не изменила себе, своему голосу, своему почерку, оставаясь во всем предельно естественной. Вера Михайловна навсегда останется в памяти читателей одним из мастеров пера, о которых она говорила: "Пока мы работаем, нас ни пуля, ни смерть не возьмет...".

10 июля родился Лев Абрамович Кассиль (1905 - 1970).

Лучше всего Льва Кассиля знают дети. Он познакомил юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и Джунгахора. Несколько поколений выросло на его замечательных рассказах и повестях. Биография советского писателя полна приключений: он не сидел на месте, пользовался малейшей возможностью увидеть мир, напитаться впечатлениями и эмоциями. Талантливому прозаику принадлежит идея проведения «Книжных именин». Литературный праздник позже превратился в «Неделю детской книги», которая до сих пор ежегодно проходит во время школьных каникул.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Опубликован видеопост «К 115- летию со дня рождения писателя Л.А. Кассиля (1905–1970). Страницы биографии и творчества», который включил в себя следующие материалы.

Видеопрезентация «Швамбранский адмирал. Жизнь и творчество Льва Абрамовича Кассиля», содержит обширный материал по заданной теме, а замечательные фильмы по мотивам произведений писателя, дополнят впечатления о его творчестве:

«Брат героя» по мотивам повести Льва Кассиля «Черемыш - брат героя». Действие фильма происходит на Севере, в небольшом провинциальном городке. Геша Черемыш, ученик пятого класса детского дома, однажды крупно наврал, возомнив себя братом легендарного лётчика Клементия Черемыша. Тайное стало явным, когда лётчик проездом пожаловал в сибирский городок. Мальчик встревожился и даже собрался удрать из детского дома, но затем набрался храбрости и сознался в своем вранье. «Будьте готовы, Ваше высочество!», по одноимённой повести Льва Кассиля. В советский пионерский лагерь «Спартак» на побережье Чёрного моря приезжает отдыхать малолетний наследный принц из некой восточной страны Джунгахоры. Король, старший брат принца, решает, что принцу будет полезно пожить среди простых советских детей. Дэлихьяру предстоит научиться многому, с чем он не сталкивался в своей стране, и найти верных друзей. «Вратарь», по мотивам романа Льва Кассиля «Вратарь республики». Весёлый и оптимистический рассказ о провинциальном голкипере Антоне Кандидове, мечтающем стать знаменитостью. «Друзья-товарищи» (мультфильм). Три товарища на смотре юных дарований знакомятся с девочкой Зиной, которая очень высокого мнения о себе и высоко задирает нос. Она считает себя талантливой балериной, а ее оценки в дневнике оставляют желать лучшего. Ребята решают помочь ей подтянуть отметки. Добрый мультфильм, который учит детей помогать друг другу, быть хорошими товарищами. «Синегория», по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки», посвящённой писателю Аркадию Гайдару, который стал прототипом главного героя — Арсения Петровича Гая. В маленьком волжском городке школьный учитель Гай сочинил сказку о далёкой волшебной стране Синегории, где живут мужественные и благородные люди. Гай ушёл на фронт, а дети организуют команду «синегорийцев» - помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе. Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя. «Улица младшего сына», по одноимённой повести Льва Кассиля и М. Поляновского. В городе Керчь живёт пионер Володя Дубинин. Когда начинается Великая Отечественная война и его отец уходит на фронт, Володя добивается принятия в партизанский отряд. «Ход белой королевы», по одноименной повести Льва Кассиля. Тренер решает уйти из спорта, но его ученица, будущая «белая королева», победившая на чемпионате по лыжам в Высоких Татрах, возвращает его к любимому делу. В фильм включены документальные кадры первенства мира по лыжам в Высоких Татрах.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост к 130-летию со дня рождения поэтессы Веры Инбер.

Это советская писательница родом из Российской империи. Веру Инбер сравнивали с Анной Ахматовой, противопоставляли другим поэтам Серебряного века, а она сказала свое слово в литературе — по-девичьи нежное и по-женски сильное.

Вера много писала, читала, создавала сценарии для студенческих капустников, а Александр Вертинский пел песни на ее стихи. Свой первый сборник Инбер выпустила в Париже.

