11 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Всемирный день шоколада отмечается во всем мире 11 июля. Это самый сладкий праздник, какой себе можно только представить. А интересные факты, подробности об этом событии сотрудники библиотеки рекомендуют прочитать в специальной информационной публикации по ссылке.

Также в социальной сети Инстаграм в аккаунте библиотеки опубликован пост о том, что 11 июля 1974 года в окрестностях города Сиань (Китай) была обнаружена знаменитая на весь мир китайская терракотовая армия. Пост получился по-настоящему информативным.

Публикации в рамках краевой акции «Путешествуем читая» продолжаются.

Подписчики библиотеки познакомились с книгой Кристины Тюрмер – «Бросить Word, увидеть World. Офисное рабство или красота мира».

Публичный центр правовой информации продолжает подбирать интересные и актуальные правовые новости, публикуя их в социальных сетях в рубрике «Правовые новости на диване №9».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

О «сладком» празднике - Всемирном дне шоколада, был опубликован пост на страничках социальных сетей.

В информационном посте «Шоколадная феерия» собраны интересные факты о любимом лакомстве. Из него можно узнать о том, что шоколад полезнее поцелуев, помогает здоровью и когда-то был валютой, а также забавные научные факты о происхождении названия этого лакомства, его видах и ароматах.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен удивительному и гениальному человеку Никола Тесла.

Исследования Теслы легли в основу многих изобретений, ставших привычными в сегодняшнем мире. Флуоресцентные светильники, рентгеновские аппараты, радио, телевидение, сотовые телефоны и многое другое было создано непосредственно на базе изобретений Теслы. Еще в 1917 году, когда Тесле вручали медаль Эдисона за его изобретения, ведущий церемонии заявил: "Если изъять из нашего мира изобретения Теслы, заводы перестанут работать, машины встанут, а города погрузятся в темноту".

Пока библиотеки работают в удалённом режиме и не могут выдать читателям книги на руки, сотрудники библиотеки нашли выход, предложив читателям рубрику "Читаем летом" для прослушивания аудиокниг по школьной программе.

И так, предложены книги по программе четвертого класса, куда вошли писатели Аркадий Гайдар, Петр Ершов, Астрид Линдгрен.

Кто из нас не играл в шахматы на компьютере?! Наверняка каждый пробовал. Но вот, наверняка, не каждый знает, как это придумали, и кто стал изобретателем.

В рубрике «Игра ферзей и королей» сотрудники библиотеки рассказали о первой программе, ставшей шахматным чемпионом среди программ. «Каисса», сделанная в СССР в 1974 году. Она обыграла все иностранные аналоги на первом мировом турнире шахматных программ.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Очередная рекомендация литературы для детей от сотрудников библиотеки. На этот раз тема - «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учащимся младших классов, родителям, учителям, и просто широкому кругу читателей библиотека представлены познавательные и увлекательные издания, среди которых книги из серии «Азбука безопасности» и «Я познаю мир».

Данная литература поможет получить ребятам теоретические знания, которые пригодятся им в опасных и трудных жизненных ситуациях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона