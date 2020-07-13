Акция «КНИЖНАЯ СЕМЬЯ-2020» состоялась

/Культура/

Что такое – семья? Семья – это одна из главных ценностей в нашей жизни. Семьи бывают разные и для каждого это понятие своё, особенное.

Ко Дню семьи, любви и верности, 5 июля сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Новороссийска запустили акцию-конкурс «Книжная семья». ( https://vk.com/book_family )

Участникам предлагалось сделать обложку прочитанной и тронувшей до глубины души книги о семье, используя при этом, свой семейный фотоархив, сделать обложку в виде фотоколлажа или нарисовать её. К обложке коротко, буквально 5-7 предложений, нужно было описать произведение или составить к нему аннотацию: о какой семье или об отношениях в ней идёт речь, почему именно эта семья близка.

На призыв откликнулось 22 участника. Приятно то, что читатели и подписчики присылали от 2 до 5 своих работ, рассказывая о любимых книгах, каждая из которых была опубликована библиотекарями для голосования под общим хештегом #книжная_7я_нврск2020.

По итогам конкурса были выявлены победители с самыми активными постами и с наибольшим количеством лайков.

Первое место: Мария и Виктория Пахомовы, «Сказки» А.С. Пушкина.

Второе место: Мария Петреченко, СОШ №26, г. Новороссийск, станица Натухаевская, «Волшебное слово» В. Осеева.

Третье место: Наталья Константиновна Шпетная, «Книга джунглей» Д.Р. Киплинг.

Все победители обязательно получат свои призы, вручение которых пройдёт после официального открытия Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона.

Источник: ЦГБ им. Баллиона