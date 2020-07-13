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В прямом эфире социальной сети «Инстаграм» в аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 12 июля состоялось полезное информативное мероприятие под названием «Лето с пользой для здоровья».

Библиотекарь отдела массовой работы подготовила для участников прямого эфира презентацию и информационное сообщение.

Вначале речь велась о том, что такое здоровье. Затем состоялся виртуальный диалог на тему здорового образа жизни и полезных привычек.

Ведущая рассказала, что поддерживать ЗОЖ просто. Достаточно следить за рационом, набирать на шагометре от 6 до 10 тысяч шагов, соблюдать режим дня, поддерживать живое общение с друзьями, избегать излишнего погружения в виртуальную реальность.

Вторая часть прямого эфира проходила в формате обзора. Участникам трансляции был представлен экспресс-обзор 7-ми интересных Инстаграм-аккаунтов, где можно почерпнуть для себя много нового и полезного относительно здоровья. Затем такой же обзор был произведен на примере популярных журналов о ЗОЖ.

До новых встреч в социальных сетях Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона!

Источник: ЦГБ им. Баллиона