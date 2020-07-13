12 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информирование в социальных сетях библиотеки началось с публикации о Всемирном Дне фотографа. Помимо информационной справки из истории праздника, была опубликована подборка интересных сведений о фотографии.

В рамках краевого смотра среди культурно-познавательных Интернет - проектов "RUтине.НЕТ" в социальной сети ВКонтакте был опубликован авторский видеоролик, посвященный году Антарктиды в России. Видеоролик был смонтирован специально к данному смотру познавательных проектов.

Следующая публикация в социальной сети Инстаграм в аккаунте библиотеки была посвящена Дню рыбака.

12 июля 1884 года родился итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни. Судьба отмерила ему недолгую и трудную жизнь – всего 35 лет. Но за это время он создал настоящие шедевры, которые составили золотой фонд художественной коллекции мира.

11 июля на территории Центральной парковой аллеи состоялось вручение призов участникам и победителям викторины «Новороссийск-Италия», организованной городским клубом итальянской культуры совместно с городским историческим музеем – заповедником.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В 2020г. исполнилось 130 лет журналу «Наука и жизнь». В задачу журнала входила популяризация и пропаганда научных знаний. На страницах журнала «Наука и жизнь» публикуются статьи о недавних научных открытиях, об истории науки, новых технологиях и фундаментальных основах наук, людях, посвятивших жизнь науке, исторических личностях, вещах, которые нас окружают и удивительных местах на нашей планете. «Наука и жизнь» это больше, чем просто научно-популярный журнал, это проводник в мир познания.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывал о том, что в 1931 года — в Оше, административном центре округа Ош и департамента Жер и главном городе исторической области Гасконь во Франции, был установлен памятник, пожалуй, самому известному гасконцу в мире – мушкетеру д’Артаньяну.

В рубрике «Читаем летом» опубликовала онлайн-книги по школьной программе для ребят девятого класса. Это И. Тургенев – «Первая любовь» и А.С. Грибоедов «Горе от ума».

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Подписчиков разных возрастов библиотека приглашает принять участие в увлекательной противопожарной викторине по произведениям детских писателей!

Вместе с детьми участники викторины смогут вспомнить произведения, в которых прохожие, пожарные и даже собаки приходят на помощь и спасают людям жизнь!

Викторина закрепит знания о вредных свойствах огня, в тоже время она поможет преодолеть страх перед этим опасным явлением. Также, викторина поможет расширить представления детей о людях с профессией пожарного и сформирует чувство защищённости со стороны взрослых.

Источник: ЦГБ им. Баллиона