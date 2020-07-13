О деятельности Президентской библиотеки расскажут участникам Летней образовательной онлайн-школы «Твой UNECON Трек»

/Культура/

15 июля 2020 года в 14:00 по московскому времени специалисты Президентской библиотеки проведут мастер-класс «Как создать уникальный контент авторского проекта?

Промышленный туризм как нестандартное направление». Мероприятие состоится в рамках Летней образовательной онлайн-школы «Твой UNECON Трек», организатором которой является Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

К участию приглашаются студенты и школьники 8–11 классов. Зарегистрироваться на мастер-класс могут авторизованные пользователи социальный сети «ВКонтакте». Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Зарегистрированным участникам заранее будет направлена ссылка.

На мастер-классе специалисты расскажут о деятельности Президентской библиотеки, которая располагается в историческом здании Синода и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный центр. Участники мероприятия узнают о принципах работы с фондом, насчитывающим около миллиона единиц хранения. Кроме того, специалисты покажут ребятам, как создать уникальный контент для объектов промышленного туризма.

Летняя образовательная онлайн-школа «Твой UNECON Трек» – это пространство дополнительного образования, в рамках которого студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета и школьники старших классов участвуют в реализации проектной деятельности профильных организаций, в образовательных курсах и интерактивных мероприятиях в целях формирования профессиональных образовательных маршрутов и приобщения к деятельности организаций.

В рамках летней школы запланированы: образовательные интенсивы, мастер-классы, исследовательские, проектные и кейсовые задания. Завершением образовательного мероприятия станут защита участниками своих проектов и отчёты о проделанной работе. Каждого участника ждут подарки, а команда, представившая лучший проект, получит суперприз.

Более подробная информация о Летней образовательной онлайн-школе «Твой UNECON Трек» доступна в группе в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки