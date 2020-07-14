Президентская библиотека – к юбилею Невской битвы. «Бог не в силе, а в правде»

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15 июля 1240 года, ровно 780 лет назад, молодой новгородский князь Александр Ярославич у впадения реки Ижоры в Неву одержал блестящую победу над шведами в битве, не только имевшей большое военно-политическое значение, но и давшей полководцу прозвание, с которым он вошёл в историю России – Александр Невский.

На портале Президентской библиотеки размещена обширная коллекция интереснейших исследований, очерков и изобразительных материалов, представляющих жизнь и деяния святого Александра Невского. Подробную информацию о нём можно также найти в разделе День в истории.

Молодость князя Александра пришлась на нелёгкое для Руси время. «…Вся Западная Европа в XII и XIII веках превращается в огромный вооружённый лагерь, высылающий на православный Восток многочисленныя армии. <…> Александр Ярославич во всём объёме сознавал всю опасность, всю ответственность своего положения. Он знал, что он должен быть щитом, прикрывающим родину, уже обессиленную татарами, от других более опасных врагов», – говорится в жизнеописании « Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1899) историка, протоиерея Михаила Хитрова.

Швеция и раньше представляла для нашей страны угрозу. «Распространяя своё владычество и католическую веру в Финляндии, шведы становились всё более и более опасными для Новгорода, – продолжает Михаил Хитров. – Царствовавший в то время в Швеции король Эрих Эрихсон мало занимался делами, и всё управление страной находилось в руках знаменитаго Биргера. <…> Надеясь на многочисленность войска, Биргер рассчитывал прежде всего напасть на Ладогу и, ставши здесь твёрдой ногой, ударить на Новгород». Такова была обстановка на западных границах Руси к 1240 году, предшествовавшая Невской битве.

Когда весть о наступлении неприятеля достигла Новгорода, войска шведов, в состав которых также входили норвежцы и представители финно-угорских племен, под командованием Биргера Магнуссона уже дошли по Неве до устья Ижоры и расположились лагерем в более чем в ста верстах от Новгорода.

«Вслед за тем сам Биргер прислал послов своих в Новгород с дерзким, по своему тону, известием: „аще можеши противитися мне, то есм зде уже пленю землю твою“. Нечаянность нападения давала врагу смелость сказать это Новгородцам, не приготовленным к брани», – писал епископ Кирилл (Василий) Наумов в книге « Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского, в иночестве Алексия» (1852).

Медлить было нельзя, ждать помощи от князя Ярослава или собирать ратников с новгородских земель не было времени. Александр решает выступить в бой со своей небольшой дружиной, новгородским ополчением, а также дружиной ладожан.

По принятому обычаю, Александр, как сказано в историческом очерке Сергея Кроткова « Невская битва и Ледовое побоище» (1900), «…поспешил в новгородскую церковь св. Софии и в ней на коленях со слезами молился Богу об избавлении земли русской от врагов; затем, приняв благословение от новгородского архиепископа Спиридона, вышел к своей малочисленной дружине и сказал: „Нас немного, а враг силён, но Бог не в силе, а в правде; идите с вашим князем“».

Русская дружина под предводительством Александра выступила в поход. Молодой князь со своим войском двинулся вниз по реке Волхов к Ладоге и 15 июля в 11 часов утра внезапно атаковал не охранявшийся лагерь шведов. Битва продолжалась до самой ночи. Михаил Хитров в уже упомянутом жизнеописании князя Александра так описывает ход сражения: «Прежде чем враги успели опомниться, русские дружным натиском ударили на них. Как Божия гроза, впереди всех пронёсся в средину врагов юный князь и… увидал своего страшнаго врага. С неукротимой отвагой бросившись на Биргера, он нанёс ему тяжёлый удар по лицу, – „возложил ему печать на лицо“, по выражению летописи. Русская дружина прошла, избивая смятенных неприятелей, через весь стан. Вражеское полчище бросилось к берегу и спешило укрыться на корабли. Однако, лучшая часть ополчения успела оправиться от внезапного удара, и в разных концах обширнаго лагеря закипел упорный бой, продолжавшийся до ночи. Но дело врагов было уже проиграно безвозвратно. Новгородцы овладели боем. Искусно распоряжался молодой вождь, среди увлечения боем сумевший сохранить ясность соображения, направляя отряды своей дружины…».

К утру остатки шведских войск бежали на уцелевших кораблях. В цитируемом очерке Сергея Короткова рассказывается, что «у шведов так много было убитых, что трупами одних только знатных воинов нагрузили они две шнеки, трупы же простых воинов зарыли в яму, вырытую здесь… У русских было убито, как считают летописцы, только человек двадцать».

Столь ошеломительная победа настолько поражала и восхищала современников, что о ней даже слагали легенды. Одну из них пересказывает историк, профессор Иван Беляев в книге « Великий князь Александр Ярославич Невский» : «Победа Новгородцов так была велика и чрезвычайна, что они, в чувстве благочестиваго истинно Христианского смирения, даже не осмеливались приписать её себе и, зная малочисленность своей дружины и великую силу врагов, говорили, что за них и с ними вместе сражались Ангелы Божии, и, указывая на противоположный берег Ижёры, покрытый неприятельскими трупами, утверждали, что полки Александровы там не были и даже не могли пройти туда, что силы небесныя поражали здесь неприятелей».

Победа в Невской битве сохранила для Новгорода берега Невы и Финского залива и возможность торгового обмена Руси с Западом. Новгородский князь Александр Ярославич за проявленные в битве на Неве искусство полководца и мужество был прозван Невским. За свое самоотверженное служение на благо Отечества в 1547 году он был канонизирован Русской православной церковью.

Источник: https://www.prlib.ru/