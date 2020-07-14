К Международному дню шахмат

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Международный день шахмат библиотека приглашает всех заинтересованных присоединиться к прямому эфиру в социальной сети «Инстаграм» под названием «Путешествие в шахматное королевство».

Участники клуба молодежного досуга «Поколение Z», Вальтер Дмитриев и Артем Недоросков, расскажут вам об увлекательной игре в шахматы, которая сочетает в себе элементы искусства (в том числе в части шахматной композиции), науки и спорта.

Специально для вас ведущие разыграют несколько партий, подробно комментируя свои действия.

Прямой эфир будет интересен молодежи, а также всем любителям шахмат.

Проходит:

20.07.2020г. с 13:00 до 14:00

Источник: ЦГБ им. Баллиона