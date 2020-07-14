Прямой эфир ««Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба»

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13 июля библиотека-филиал №4 им. А.С. Пушкина провела прямой эфир в социальной сети «Одноклассники» под названием «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба».

13 июля 1928 года родился Валентин Пикуль-человек, написавший Россию. В честь этого события, сотрудники библиотеки рассказали об этом удивительном советском писателе-самоучке: зачитывали отрывки из произведений, рассказывали об отношении к писателю его современников.

Начиная с середины 1980-х годов, вместе с перестройкой произошли изменения и в самой читающей нации в мире, проявившей огромный интерес к прошлому своей страны. Устоявшиеся портреты исторических деятелей, знакомые по учебникам, уже не устраивали — хотелось чего-то новенького, нешаблонного. Такой нешаблонный подход к русской истории читателям и предоставил Валентин Пикуль, тиражи книг которого в тот период били все рекорды.

Источник: ЦГБ им. Баллиона