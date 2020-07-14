13 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информирование началось с сообщения во всех социальных сетях библиотеки о том, что 13 июля 1928 года родился Валентин Саввич Пикуль, один из самых популярных в 70-80-х годах прошлого века авторов исторических романов.

Также 13 июля родился замечательный советский актер Михаил Пуговкин. Всю свою жизнь этот человек посвятил кинематографу и прошел славный путь от массовок до главных ролей.

И еще одним интересным информационным поводом стало сообщение о том, что 13 июля 1930 года в столице Уругвая Монтевидео на стадионе «Поситос» состоялся матч открытия первого чемпионата мира по футболу.

С момента принятия «антипиратского» закона прошло уже 7 лет, но страсти никак не утихнут. Машина запущена и исправно работает. А как работает? Об этом подписчики библиотеки узнали из новой рубрики «Эвелина подскажет», подготовленной сотрудниками Публичного центра правовой информации.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Book_симпатия» сотрудники познакомили подписчиков с романом Джоан Харрис «Шоколад». Роман полностью соответствует своему названию, как и в смысле общего фона для повествования, так и в более глубоком смысле.

В небольшой городок Франции приехали мать и дочь. Кажется, что Вианн бежит от своего прошлого, она вынуждена часто переезжать, но надеется, что однажды найдёт место, где сможет осесть. Вианн с дочерью врываются в сонный унылый городок как ураган. И это не всем по душе, ведь они яркие и особенные и нарушают общепринятый порядок. Жители этого города привыкли к спокойной жизни, они поступают «как положено», соблюдают принятые здесь правила и хотят соответствовать стандартам хороших людей. Вианн открывает здесь небольшой магазинчик шоколада. Удивительно, как ей мистическим образом удаётся найти ключик к каждому посетителю. Она предлагает ему именно то, что сейчас нужно. И эти люди постепенно находят в себе силы вырваться из оков серости и изменить свои жизни.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» назывался «Харрисон Форд-78 лет».

Среди первых ролей знаменитости: посыльный, сердитый автомобилист, служащий аэропорта — у его героев не было даже имени. Неудивительно, что через пару лет Форд решил «завязать» с актёрской профессией (последней каплей стал фильм о хиппи «Забриски-пойнт», из которого были вырезаны все сцены с участием будущего Хана Соло).

Сегодня остаётся лишь удивляться недальновидности режиссёров, в фильмах которых начинал свою кинокарьеру один из самых высокооплачиваемых актёров XX века.В рубрике «Читаем летом» опубликованы: произведение Островского А. Н. "Бесприданница", экранизированное 1984 году Э. Рязановым в фильме "Жестокий романс" и аудио спектакль по произведению Тургенева И.С. "Отцы и дети".

Источник: ЦГБ им. Баллиона