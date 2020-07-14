В Хабаровском крае оценили кандидатов от ЛДПР

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Появление в Хабаровском крае нового губернатора от ЛДПР станет "стабилизирующим фактором" в регионе.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности координатора регионального отделения ЛДПР в Хабаровском крае Захар Синяговский.

ЛДПР представили кандидатов на должность губернатора Хабаровского края. Они могут занять место Сергея Фургала, который находится под арестом из-за уголовного дела. Партия предлагает на этот пост председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Назначение в Хабаровский край исполняющего обязанности губернатора именно от партии ЛДПР может стать стабилизирующим фактором, считает Захар Синяговский. По его мнению, только член его партии может прекратить протестные акции, которые начались после ареста Фургала.

"Мое личное мнение, что с политической точки зрения, сейчас в Хабаровский край ставить человека от "Единой России" или от другой партии нецелесообразно, учитывая настроения у населения. Кандидат от ЛДПР должен внести некоторую стабилизацию. Он может стабилизировать население и народные массы. Мы выступаем за санкционированные митинги, но мы понимаем, почему так произошло и почему так отреагировало население. Наверное, ситуацию надо успокоить, и кандидат от ЛДПР выступит фактором стабилизации", - рассказал представитель местного отделения ЛДПР в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/