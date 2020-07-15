В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Художники на Малой Земле»

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Экспозиция представлена работами из собрания Новороссийского исторического музея-заповедника.

На выставке можно познакомиться с пятьюдесятью графическими произведениями фронтовых художников. Как известно, с первых дней Великой Отечественной войны и до Победы на всех фронтах, от Арктики до Кавказа, от Волги и до Берлина, по дорогам войны плечом к плечу с фронтовиками шли художники, журналисты и фотокорреспонденты. По-солдатски отважно, не думая о близости смерти, фиксировали они моменты жизни и битв, стараясь запечатлеть героический образ советского воина, показать суровую правду войны.

Представленные работы принадлежат авторству в том числе таких известных художников, как Борис Пророков, Владимир Цигаль, Леонид Сойфертис, Константин Дорохов, Павел Кирпичев.

Всего в фондах Новороссийского исторического музея-заповедника хранится около восьмисот графических работ, выполненных во время войны. Эти достоверные свидетельства — о героизме тех людей, кто приблизил и сделал возможной Великую Победу. Работы на выставке рассказывают о подвиге малоземельцев — об отряде Цезаря Куникова, высадившемся в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в район Станички на юго-западной окраине Новороссийска. Десантники закрепились и положили начало плацдарму «Малая Земля». Двести двадцать пять дней в ожесточенных боях героические советские моряки и солдаты отстаивали участок суши, откуда начался решающий штурм позиций гитлеровских захватчиков, завершившийся 16 сентября 1943 года изгнанием их из города.

Источник: https://kuban.mk.ru/