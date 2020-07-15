14 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Из информационного поста подписчики социальных сетей библиотеки узнали о необычном празднике, название которого – День смородины. Публикация содержала славянскую легенду о смородине, а также сведения о полезных свойствах этого растения.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили для подписчиков социальной сети Инстаграм целую серию публикаций, посвященную различным местам из литературных произведений, которые существуют в действительности.

Первая публикация в рамках данной серии рассказывала о Бейкер-Стрит 221б. Это тот самый адрес, по которому проживал любимый всеми персонаж сэра Артура Конан Дойля – Шерлок Холмс.

Также продолжается рубрика «Литературный совет» и краевая акция «Путешествуем читая». Опубликован пост о книге «Затерянный мир». Это научно-фантастический роман писателя сэра Артура Конан Дойля.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

14 июля исполняется 117 лет со дня рождения американского писателя, драматурга и сценариста, одного из основоположников исторического романа Ирвинга Стоуна.

Ирвинг Стоун - мастер литературной биографии. На страницах его книг герои живут реальной жизнью. В зрелом возрасте он нашел свое призвание и благодаря своему трудолюбию и упорству создал более 25 романов о жизни великих людей.

В видеопосте сотрудники рассказали о двух выдающихся произведениях этого автора: «Жажда жизни» (биография Винсента Ван Гога) и «Происхождение» (биография Чарлза Дарвина).

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Ежегодно, 14 июля, в Южной Осетии отмечается День миротворца. Это большой праздник для Республики. Слово миротворец состоит из двух слов, «мир» и «творец», поэтому миротворцы — это творцы мира, спокойствия, и ничего благороднее этой миссии на Земле быть не может.

Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия, которые длились три года и унесли сотни жизней. Ведь они являются основным гарантом безопасности в зоне конфликта. Что подтвердили и события августа 2008 года, когда грузинские войска атаковали республику и разрушили часть её столицы Цхинвала.

Библиотека-филиал № 8

В рубрике «Этот день в истории» был опубликован информационный пост «Взятие Бастилии».

Вся Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии. Это государственный праздник, который по своим масштабам даже превосходит Новый год. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло в 1789 году. Восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию — символ королевского деспотизма - и освободили семерых заключенных.

В рубрике «Читаем летом» опубликован инфопост "Игра ферзей и королей"

Шахматы "возделывают" ум (и волю), тренируют его, делают его более гибким - они способствуют культуре ума.

Культурная глубина шахмат - не только в их изощренном стратегическом механизме, она заложена и в глубинах их истории, этнографии, эстетики и диалектики. Можно быть сильным мастером, но не охватить всей шахматной культуры.

Библиотека-филиал № 12 с. Кирилловка

Женщины ВОВ: кем были, и что составляло их жизнь в те трагические четыре года?

Об этом рассказывает информационный пост, подготовленный сотрудником и размещенный в социальной сети Инстаграм

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького

В июле 2020 года советскому писателю, первому автору советских детективов А.Г. Адамову исполняется 100 лет.

На страницах в социальных сетях библиотеки опубликована статья «Родоначальник советского детектива», из которой подписчики узнали об основных вехах биографии и творчества писателя, экспериментах в различных жанрах, о знаменитом экранизированном романе «Дело „Пёстрых“».

Источник: ЦГБ им. Баллиона