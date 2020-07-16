Черная королева

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Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи.

Екатерину Медичи считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она стремилась к власти, не останавливаясь ни перед чем на своем пути, с легкостью избавлялась от соперников и врагов. Эта королева почти тридцать лет правила Францией — самой влиятельной страной в Европе XVI века. Ее имя прежде всего ассоциируется с одним из наиболее кровавых событий в истории — Варфоломеевской ночью. О женщине с великолепным вкусом, которая привила любовь к изыскам французскому двору и стала законодательницей парижской моды, — в материале «Ленты.ру» из цикла о роскошной жизни правителей всех времен и народов.

Гарем из фрейлин

«Никогда ни до Екатерины Медичи, ни после нее постель не играла на политической сцене такой важной роли», — писал мемуарист Брантом. Обычно королеве, которую прозвали «великой сводницей королевства», помогал «летучий эскадрон любви» — около двухсот верных фрейлин из ее свиты, «разодетых как богини, но доступных как простые смертные». Они запросто вытягивали секреты из мужчин и оказывали на них нужное влияние, с легкостью очаровывали европейских королей и министров, полководцев и дипломатов.

Екатерина родилась во Флоренции в 1519 году в великолепном дворце, построенном архитекторами Микелоццо и Брунеллески — ее семья очень тепло относилась к искусству Возрождения. Медичи были богатыми коммерсантами и банкирами, а впоследствии стали правителями Флоренции.

Прозвище будет тянуться за ней всю ее жизнь, как шлейф: ей приписывали всевозможные отравления членов королевской семьи. Однако самым страшным событием, которое произошло при ней, стала Варфоломеевская ночь.

Вначале Екатерина воспитывалась в семье бабки, а потом — у тетки, однако большую часть детства она провела в монастыре, где и получила строгое образование. К 14 годам девушка из довольно богатого и знатного рода стала самой заметной невестой в Европе. В свет она выходила редко, что лишь подогревало интерес к ее персоне.

Брачная лотерея

В то время французский король Франциск I искал жену для своего второго сына, 15-летнего Генриха, герцога Орлеанского. Папа Римский, мечтавший сблизиться с Францией, решил выдать за него Екатерину.

Свадьба продолжалась 34 дня и была самым роскошным и обсуждаемым событием того времени в Европе. Всем присутствующим на торжествах раздавали дорогие подарки, итальянские повара поражали местный бомонд новыми блюдами. Самым удивительным стал десерт из фруктов и льда — первое мороженое. До этого во Франции его не подавали.Отношения с мужем складывались непросто. Екатерина — рыжая, невысокая, худая, с пухлыми губами и глазами навыкате — без памяти влюбилась в Генриха. Но его сердце с 11-летнего возраста принадлежало другой — красивой воспитательнице Диане де Пуатье, которая была старше него на 19 лет. Чувства к этой женщине оставались сильными до конца жизни монарха — со своей фавориткой он проводил каждый день.

Диане он подарил роскошный дворец Шенонсо, дав понять Екатерине, что именно она полностью заняла место его супруги. Жене ничего не оставалось, как смириться и терпеть возлюбленную Генриха. Впоследствии хитрая женщина смогла расположить к себе влиятельную фаворитку мужа.

Модная невежда

Во Флоренции родители не стремились дать своим детям разностороннее образование. Екатерине приходилось очень тяжело при утонченном французском дворе. Зачастую она чувствовала себя невеждой: она не умела изящно строить фразы и допускала много ошибок при письме — французский был для нее неродным языком, она говорила с акцентом. К тому же многие придворные дамы специально делали вид, что не понимают ее.

Французы вообще приняли ее в штыки. При дворе считали, что род Екатерины недостаточно благороден для сына короля, а их брак считали мезальянсом. За глаза Медичи высокомерно называли купчихой и «итальянкой».Тем не менее ее платья из дорогих тканей и роскошные украшения копировала французская знать. Счастливая обладательница тонкой талии запретила дамам с недостаточно стройной талией, объем которой превышал 33 сантиметра, появляться при дворе. В результате они были вынуждены затягивать себя в корсеты. Особый восторг у публики вызывали ее туфли на каблуках, привезенные из Италии, — они помогали ей скрадывать недостаток роста. Также при ней появились женские панталоны, ставшие на века предметом женского гардероба.

У Екатерины была целая коллекция красивых перчаток: из шелка и тонкой лайки с декоративной строчкой и вышивкой. В то время эти изделия пропитывали ароматическими веществами, что иногда приводило к преступлениям. Медичи неоднократно отправляла соперницам в подарок благоухающие духами отравленные дорогие перчатки. Считается, что женщина неплохо разбиралась в ядах. Она активно плела интриги, стремясь ослабить одни силы и уравновесить другие. Но это было уже после того, как ее муж стал французским монархом.

С правления Екатерины Медичи Париж окончательно превратился в столицу моды. Двор французских королей, прежде уступающий в роскоши другим европейским правителям, теперь задавал тренды.

Черная королева

Изначально Екатерина особо не рассчитывала стать королевой — ее супруг был вторым сыном правителя и прав на трон не имел. Но все изменилось, когда старший брат Генриха неожиданно умер, оставляя его наследником престола. От Медичи ждали появления наследников, но она никак не могла забеременеть. Ходили слухи, что король хочет подыскать для сына другую супругу.

Поняв, что над ее браком нависла угроза развода, Екатерина убедила свекра, короля Франциска, еще немного подождать. Их отношения складывались неплохо благодаря общему увлечению охотой. Екатерина даже ввела во Франции новый для женщин способ садиться на лошадь, что позволяло им охотиться наравне с мужчинами.Смерть монарха и правда была нелепой. Он участвовал в рыцарском поединке, посвященном свадьбе его дочери. Молодой лейтенант шотландской гвардии граф Габриэль де Монтгомери нанес королю сильный удар по голове. Часть его копья влетела в правое глазное отверстие шлема и вонзилось в мозг монарха. Через десять дней он скончался. Тогда Екатерина выбрала своей эмблемой сломанное копье с надписью «От этого все мои слезы и боль».

Впоследствии трон переходил от одного ее сына к другому. Объединяло их то, что все они умирали в довольно молодом возрасте, не оставляя наследников. Фактически власть была сосредоточена в руках их матери Екатерины Медичи. Она правила, натравливая один клан на другой и еще сильнее разжигая вражду между гугенотами и католиками. При ней произошла самая ужасная религиозная резня столетия — Варфоломеевская ночь. В одном только Париже погибли от пяти до 30 тысяч человек. После этого около 200 тысяч гугенотов бежали в соседние государства.

Деятель искусства

Однако в историю Франции Медичи вошла и как активный покровитель искусства. Королева охотно помогала начинающим европейским талантам — ученым, писателям, художникам, коллекционерам. Она покупала картины, предметы искусства, изящные и диковинные вещицы, собирала книги, географические карты и манускрипты — она создала крупнейшую во Франции библиотеку эпохи Возрождения. В ней хранилось множество редких рукописей.

При Екатерине построили дворец Тюильри и галерею замка Шенонсо, она также приказала воздвигнуть новое крыло Лувра — в нем сейчас хранятся 476 картин из ее коллекции, в основном портреты. При этом правительница из рода Медичи вошла и в кулинарную историю Франции — ее банкеты во дворце Фонтенбло слыли одними из самых великолепных. Считается также, что именно при Екатерине в стране стал популярен балет.

Однако французы не оценили стараний королевы. Уставшие от ее правления подданные не простили королеву-итальянку и после ее смерти. Когда ее останки планировали привезти в Париж, чтобы захоронить рядом с мужем в Сен-Дени, парижане возмутились и пригрозили сбросить тело Екатерины в Сену, едва ее гроб появится у городских ворот. Спустя многие годы урну с ее прахом все-таки перенесли в Сен-Дени. Но Екатерину пришлось закопать в сторонке — места рядом с супругом для нее не нашлось так же, как и при его жизни.

Источник: https://lenta.ru