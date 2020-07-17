Историк объяснил захоронение царской семьи в разных местах

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Подтверждена принадлежность, найденных в 2007 году, останков к царской семье. Почему их нашли в нескольких километрах от печально известной Ганиной ямы, рассказал в интервью радио Sputnik историк Евгений Спицын.

Следственный комитет подтвердил обнаружение останков детей Николая II цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Их обнаружили еще в 2007 году в Поросенковом логу, но только сейчас получили результаты молекулярно-генетических экспертиз, которые подтвердили родство.

Дети последнего российского императора были расстелены коммунистами вместе с родителями в Екатеринбурге в 1918 году. Самого Николая II и его жену захоронили в урочище Ганина Яма, а детей в нескольких километрах от этого места, в Поросенковом логу. Почему так произошло, объяснил в интервью радио Sputnik историк Евгений Спицын.

"Тут могут быть разные версии. Например, одна команда могла хоронить одни останки, другая другие. Это могли делать, чтобы ускорить этот процесс или запутать следы. Разные варианты событий можно предположить. Сейчас это все может находиться в модели предположений. Установить точно причины, почему останки царской семьи были разделены и захоронены в нескольких километрах друг от друга, сейчас нельзя", - рассказал историк.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/