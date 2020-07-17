В Краснодаре прошел очередной набор в Музыкальный кадетский корпус

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КГИК провел вступительные испытания для поступающих в Музыкальный кадетский корпус.

Сегодня на официальном сайте Краснодарского государственного института культуры в разделе «Абитуриенту» опубликован приказ о зачислении новых воспитанников.

В этом году отбор проводился с использованием дистанционных технологий. На творческое испытание будущие кадеты присылали видеозаписи исполнения творческой программы. Музыкальные способности и общеобразовательная подготовка проверялись на онлайн-собеседовании.

Напомним, первый на Кубани и третий в стране Музыкальный кадетский корпус появился на базе Краснодарского института культуры в 2017 году. В кадеты принимают музыкально одаренных детей со всей России, успешно закончивших четвертый класс общеобразовательной школы. Кроме обычной школьной программы, они получают музыкальное образование под руководством лучших педагогов института культуры. Эти ребята осваивают духовые и ударные инструменты, фортепиано, учатся танцевать, играть в ансамбле и дирижировать. А также изучают английский и итальянский языки, сольфеджио, историю искусств, музыкальную литературу, они получают гуманитарно-творческое образование: выезжают на экскурсии, посещают музеи, театры и выставки. Кадеты занимаются спортом, получают навыки этикета и верховой езды, плавают в бассейне.

За три года существования Музыкального кадетского корпуса его воспитанники уже заявили о себе на всю страну. Они выступали на площадках Москвы и Ростова-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу, участвовали в праздновании Дня Победы в Москве на Поклонной горе, стали победителями множества международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов.

Источник: пресс-служба ректора КГИК