В Москве при поддержке Просвещения появится памятник С.Я. Маршаку

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Памятник всемирно известному детскому автору Самуилу Маршаку будет установлен в 2020 году на Лялиной площади недалеко от места проживания поэта. Группа компаний «Просвещение» стала партнером проекта и одним из главных спонсоров создания монумента.

Непрерывная культурно-просветительская работа, направленная на повышение качества отечественного образования, сохранение и умножение исторического наследия являются приоритетными направлениями деятельности ГК «Просвещение».

В июне 2020 года Просвещение поддержало идею Российского еврейского конгресса (РЕК) установить в Москве памятник одному из самых знаменитых детских писателей — Самуилу Яковлевичу Маршаку. Несмотря на всемирное признание автора, памятник будет всего лишь вторым за всю историю. Финансовый вклад Просвещения позволит существенно сократить сроки работы над монументом.

«Поскольку Группа компаний “Просвещение” работает на рынке образования, мы уже несём социальную ответственность за все, что делаем, за тот результат, который получают наши дети, учителя и школы. Для нас вдвойне важно поддерживать те инициативы, которые, прямо или косвенно, влияют на воспитание наших детей. Создание памятника С.Я. Маршаку – важный проект, который увековечивает память о замечательном человеке, поэте, прозаике и переводчике детских книг, оказавшего большое влияние на воспитание нескольких поколений детей нашей страны. Да и не только нашей», — подчеркнул Михаил Кожевников, президент ГК «Просвещение»

Установка памятника Самуилу Маршаку в Москве — уже не первая акция РЕК по популяризации творческого наследия поэта. Создатель «Мистера-Твистера», «Сказки о глупом мышонке» и других любимых миллионами россиян детских стихов начал печататься именно как еврейский автор. В 2015 году РЕК провел «Маршаковские чтения», был запущен пассажирский поезд имени Самуила Маршака сообщением Москва — Воронеж, а в столичном метро начал курсировать фирменный поезд «Мой Маршак».

«Мы поставили перед собой задачу сделать Маршака нашим современником, — сказал инициатор проекта, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, — мы хотим показать участие людей еврейского происхождения в российской культуре, науке, образовании. Самуил Яковлевич Маршак — типичный представитель нашего народа, который стал великим русским писателем. И для нас важно, чтобы Маршак был увековечен не только в камне или бронзе, но и в сердцах».

Предложение РЕК об установке в столице памятника Самуилу Маршаку одобрила в 2017 году Московская городская дума, затем распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В 2018 году в Москве на Лялиной площади был торжественно открыт закладной камень на месте будущего монумента.

Автор памятника — знаменитый российский скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян представил финальный макет памятника.

Бронзовый монумент будет представлять собой фигуру Маршака в окружении трех детей на постаменте в виде раскрытой книги. Высота скульптуры составит 4 метра.

Памятник создается исключительно на благотворительные пожертвования.

Внести вклад в увековечение имени любимого писателя может любой желающий. Сбор средств Российский еврейский конгресс проводит на сайте «МойМаршак.ру».