Владимир Маяковский «вёл сражения на полях самой поэзии»

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«Маяковский бросил вызов окостеневшим эстетическим законам. Новыми, необычными ритмами, стихом, рассчитанным на улицу, словарём грубым и метким, смелыми оригинальными образами, всем строем своей поэзии он вёл сражения на полях самой поэзии… Маяковский вёл непримиримую борьбу с поэзией, претендующей говорить на языке звёзд, лун и любовных шёпотов; ощущал слово во всей его материальной весомости, меткое, дерзкое», – читаем в издании «Печать и революция: журнал марксистской критики искусств. – 1921, кн. 1 (май – июль)», представленном на портале Президентской библиотеки.

19 июля 2020 года исполняется 127 лет со дня рождения Владимира Маяковского, одного из крупнейших поэтов XX века, который в полной мере проявил себя как драматург, киносценарист, режиссёр, актёр, художник, публицист и редактор.

Электронная коллекция Президентской библиотеки «В. В. Маяковский (1893–1930)» содержит цифровые копии раритетных изданий произведений поэта: трагедии «Владимир Маяковский», опубликованной в 1914 году, пьесы «Мистерия-буфф», написанной к годовщине Октябрьской революции, и собрания сочинений поэта «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909–1919». В коллекцию включены также сатирические произведения поэта. Кроме того, обширная подборка содержит критические статьи, авторефераты научных работ, некрологи на смерть Маяковского, портреты поэта и изображения памятников в его честь. Таким образом, коллекция Президентской библиотеки позволяет составить представление о многогранном таланте Маяковского, личность которого не вмещается в общепринятые канонические рамки.

Откуда ворвался в литературу Маяковский – такой яркий и мощный, заговоривший сразу не подражательски-неуверенно, а предложивший свою оригинальную поэтическую платформу? Виктор Шкловский пишет в своём литературоведческом исследовании «О Маяковском»: «Не было бы Маяковского, если бы не было камеры 103. В той камере сидел Маяковский, читал книги… Пришёл <…> человек с ответственностью за мир, до диспутов в Политехническом музее знавший собрания у булочников, партийный спор, привыкший представлять, что за слово платят тюрьмой и ссылкой… Он получил голос, научился писать так, как научаются плавать. Оказывается, вода держит. Потом он узнал, какая это горькая вода».

Публикация первых стихотворений Владимира Маяковского не прошла незамеченной в литературной среде. Даже его ранняя лирика считается самобытным и масштабным явлением в искусстве XX столетия. Стихотворения «Порт», «Нате!», «А вы могли бы?», «Несколько слов обо мне самом» и другие свидетельствовали о принципиально новой поэзии. Сравнивать с ним было некого, хотя в это же самое время творили Анна Ахматова, Игорь Северянин, Максимилиан Волошин, Николай Гумилёв…

В отличие от прочих собратьев по перу Владимир Маяковский с самого начала активно выражал свою гражданскую позицию в бурные годы социальных перемен. «Говорят, что вот Маяковский, видите ли, поэт, так пусть он сидит на своей поэтической лавочке… Я не поэт, а прежде всего – поставивший своё перо в услужение сегодняшнему часу, настоящей действительности…», – цитирует слова писателя Виктор Перцов в книге «Маяковский-патриот» (1941), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки.

В результате Маяковский стал известен не только как поэт, но и как автор первых советских рекламных плакатов, изготовленных в Российском телеграфном агентстве – РОСТА. Перцов отмечает стремление Маяковского любыми способами помочь молодой республике и её гражданам: «Он был рабочим и воином в поэзии, при помощи поэзии. <…>…Брался он за многое и, действительно, не гнушался никакой чёрной работой: писал тексты к санитарным плакатам о пользе кипячёной воды, зарифмовывал лозунги для „недели профдвижения“ и для хлебозаготовительной кампании… Художник Николай Денисовский, который помогал Маяковскому, вспоминает о том, как умел поэт мобилизовать себя и других: „В 12 часов ночи мне позвонил Маяковский. „Завтра в 9 утра надо сделать 12 плакатов Наркомздраву. Приезжайте работать“. Я растерялся. Что за срок? Успею ли? – „Ничего, поможем“. <…> В восемь часов плакаты были готовы».

Результатом сотрудничества Маяковского с Российским телеграфным агентством стал альбом «Грозный смех. Окна РОСТА» (1932), изданный к 10-летию легендарных «Окон». В предисловии к альбому под заголовком «Прошу слова…» самый точный, авторский «отчёт» о проделанной работе даёт сам Владимир Маяковский: «Это, – пишет он, – протокольная запись труднейшего трёхлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это – моя часть огромнейшей агитработы – окон сатиры Роста. Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал из Орла».

Одновременно в печати появлялись книги стихотворений и поэм Маяковского, в которых он заявлял себя то «агитатором, горланом-главарём», то поразительно тонким лириком.

«Всё это составляет сложный и неординарный контекст, – пишет в размещённом на портале Президентской библиотеки автореферате кандидатской диссертации по теме «Агитационно-рекламная функционализация послеоктябрьского творчества В. В. Маяковского в свете его жизнетворчества и жизнестроения» Елена Матросова (2014), – упрощение которого ведёт к формулам типа „Маяковский – отец русского копирайтинга“». Автор научного текста доходит до прямой полемики с коллегами: «Ведь проблема не в том, чтобы констатировать факт: Маяковский (в дуэте с художником А. Родченко) – „корифеи коммерческой рекламы“, а в том, чтобы разрешить вопрос, как производство рекламы стало возможным и даже естественным для великого поэта, как это связано с законами его творческой вселенной». А в ней, в этой его «творческой вселенной», в те годы всё было подчинено защите завоеваний революции, и Маяковский был в этом так же искренен и неистов, как и в лирике.

Тесно смыкается с работой в области социальной рекламы «Окон РОСТА» сатирический цикл стихотворений Владимира Маяковского. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной копией раритетного издания «Маяковский издевается» (1922), где авторами значатся В. Маяковский и Л. Брик, которой в числе фантастических подарков (роль в фильме, «рено», привезённый по её заказу из Парижа, и т. д.) могло быть и переданное широким жестом влюблённого поэта авторство.

«Творческая вселенная» Маяковского не предполагала деления на «низкие» и «высокие» жанры, с одинаковой одержимостью он пробовал себя во всём, неизменно ставя перед собой глобальные социальные цели и ведя своего лирического героя через все перипетии глубоко личного, через которые неизбежно проходит человек.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки