20 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат.

Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.

Также 20 июля отмечено значимым событием в мире литературы.

В этот день родился Франческо Петрарка - мыслитель, ученый и поэт. Родоначальник современной поэзии и предтеча европейского гуманизма.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки предложили подписчикам в социальной сети Инстаграм новую рубрику «Читаем книгу – смотрим фильм».

И первое произведение, которое было описано в публикации – «Крестный отец» (автор книги - Марио Пьюзо).

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

20 июля отмечается Международный день шахмат.

В рубрике «Book-симпатия» библиотека предлагает вниманию подписчиков книгу «100 уроков шахматных маэстро» Николая Калиниченко. В ней представлены материалы почти по всем вопросам шахматного самосовершенствования, включая шахматную психологию, проблемы дебютной подготовки, середины игры и прочее.

Среди авторов уроков чемпионы мира: В. Стейниц, Эм. Ласкер, Х.Р. Капабланка, М. Эйве; выдающиеся шахматисты: Р. Шпильман, С. Тартаковер, Г. Левенфиш; видные шахматные мыслители и педагоги: П. Романовский, С. Белавенец, Б. Блюменфельд, А. Ильин-Женевский, В. Раузер, Г. Кмох.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Наверняка каждый хоть единожды играл в увлекательную игру – шахматы. Но отношение к древней, не теряющей с веками актуальности, игре у всех разное. Кто-то ограничился элементарными знаниями названий фигур и простых ходов. А кого-то игра затянула, стала главным увлечением или даже профессией. Неспроста игра в шахматы относится к увлечениям интеллектуалов. Ведь от каждого хода, требующего от игрока не просто стратегического мышления, но и тонкого просчета наперед, зависит исход партии. Именно для таких людей 20 июля стал праздничным днем. Ведь именно в этот день празднуют Международный день шахмат. Об этом информационный пост.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящён итальянскому поэту, главе старшего поколения гуманистов, одному из величайших деятелей итальянского Ренессанса - Франческо Петрарка, который родился 20 июля 1304 года .

Его сборник «Канцоньере», в котором автор прославлял чистоту, непорочность и неземную красоту своей возлюбленной Лауры, стал одной из ключевых книг в истории мировой литературы. Он оказал огромное влияние на развитие европейской поэзии и во многом ознаменовал собой культурный переход от Средневековья к Возрождению.

А знаете ли вы, что шашки старше шахмат? Сколько шахматных коней можно разместить на шахматной доске так, чтобы они не находились под боем друг у друга? Откуда произошел шахматный термин "гамбит"?

К Международному дню шахмат опубликован информационный и видео пост «Игра ферзей и королей».

Древняя восточная игра, захватившая умы миллионов, ставшая необыкновенно популярной в ХХ веке, сегодня вышла на новый уровень, когда человек играет в шахматы с компьютером.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

20.07.2020г. родилась Маргарита Ивановна Рудомино (1900-1990), библиотечный деятель. Организатор и директор (1922-1973) Всесоюзной (с 1992 - Всероссийской) государственной библиотеки иностранной литературы (с 1990 имени Рудомино).

Маргарита Ивановна закончила гимназию в 1918 в городе Саратове. Работала в школьной библиотеке. В 1921 переехала в Москву. В 1921—1926 училась в МГУ. В июле 1921 назначена заведующей вновь организованной библиотекой при Неофилологическом институте. В августе 1921 институт был ликвидирован, а библиотека по инициативе Рудомино и с разрешения Наркомпроса реорганизована в самостоятельное учреждение, Неофилологическую библиотеку (с 1924 — Государственная библиотека иностранной литературы).

Библиотечный фонд Маргарита Ивановна значительно пополнила после окончания Великой Отечественной войны, в течение полугода в 1945 г. занимаясь в Германии отбором и сохранением книг из разоренных немецких библиотек. На протяжении многих лет боролась за предоставление библиотеке здания, позволяющего полноценно работать, которое и было построено в 1967 г.

Рудомино также стояла у истоков советской системы обучения иностранным языкам: на базе созданных в 1926 при её библиотеке Высших курсов иностранных языков в 1930 был организован Московский институт новых языков.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Видео обзор картин «Волшебница природа»

Природа России разнообразна и уникальна. Её красоту воспели в своих стихах замечательные русские поэты, а после и художники-пейзажисты: И. Шишкин, А. Куинджи, И. Остроухов, И. Левитан, В. Поленов, Г. Мясоедов, А. Саврасов, и многие другие живописцы. Они, как и поэты, изображали красоту русской природы во все времена года, в любое время суток. На многих полотнах художников, как в стихотворениях поэтов, чувствуется единение человека с природой.

Для своих подписчиков библиотекари подготовили видео обзор картин «Волшебница природа», где все желающие могли восхититься красотой природы, отраженной на полотнах русских и зарубежных мастеров пейзажной живописи, которые восхищались природой и отражали её красоту на своих полотнах.

Источник: ЦГБ им. Баллиона