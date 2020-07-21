«Быть просветителем русского народа». Президентская библиотека ко дню рождения Николая Чернышевского

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24 (12 по старому стилю) июля 1828 года в Саратове родился публицист и писатель, философ-материалист и учёный, революционер-демократ и теоретик утопического социализма, «враг Российской империи номер один» по жандармским документам, Николай Чернышевский.

Нелёгкой судьбе этого самоотверженного идейного борца, его литературной и общественной деятельности Президентская библиотека посвятила специальный раздел «Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889)» в коллекции «Российский народ». На портале учреждения доступны отдельные документальные и исследовательские материалы о Чернышевском, с подробной информацией о нём можно ознакомиться также в разделе День в истории.

О семье Николая Чернышевского историк и публицист Юрий Стеклов рассказывает в своём монументальном труде «Н. Г. Чернышевский: его жизнь и деятельность: 1828–1889» (1928): «Предки Н. Е. Чернышевского… с незапамятных времён принадлежали к духовенству. <…> Отец Н. Г. Чернышевского, Гавриил Иванович (1793–1861), при поступлении в Пензенскую духовную семинарию, впервые получил фамилию Чернышевского по имени села, где он родился… В скромной патриархальной обстановке провинциального священнического дома рос и развивался будущий низвергатель авторитетов».

Получать образование Николай начал дома, под руководством отца. Юрий Стеклов пишет, что «в своей „Автобиографии“ Чернышевский сам рассказывает о своей страсти к книгам. „Я, – говорит он, – сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано“. <…> Чернышевский был книжным человеком по преимуществу (в хорошем смысле этого слова). Любовь к чтению действительно превратилась у него в настоящую страсть».

В 1843 году Чернышевский поступил в Саратовскую духовную семинарию. Через три года, не закончив курс обучения, он прекрасно сдал вступительные экзамены в Петербургский университет. «К этому времени, по свидетельству современников, Чернышевский уже обладал поразительной начитанностью и умственным развитием. Он знал языки: латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, польский и английский. Он занялся даже изучением персидского языка…», – отмечает Стеклов.

«В 1850 г. Чернышевский кончил курс в Санкт-Петербургском университете 11 кандидатом по философскому факультету, преобразованному впоследствии в историко-филологический факультет, и оставлен при нём для занятий. В университете он приобрёл почти энциклопедические познания, между прочим, он настолько хорошо познакомился с медициной, что давал советы больным и указывал им на лекарства… <…> Чернышевский не остался в Петербурге при университете для занятий: 4 февраля 1851 г. он определён был старшим учителем словесности в Саратовскую гимназию…», – говорится в статье историка и археолога Флегонта Духовникова «Николай Гаврилович Чернышевский (1850–52 гг.)» (1910), напечатанной в декабрьском номере ежемесячного исторического издания «Русская старина».

За годы учёбы в университете Чернышевский помимо знаний приобрёл и свои революционно-демократические убеждения. По словам Юрия Стеклова, «быть просветителем русского народа… приобщить к мировой культуре этот отставший народ, успевший пока создать лишь грандиозный разрушительный и угнетательный аппарат, сблизить его с духовными интересами цивилизованного человечества – вот о чём мечтал благородный юноша…».

В 1853 году, после женитьбы на дочери саратовского врача Ольге Васильевой, Чернышевский возвращается в Петербург и некоторое время работает учителем во Втором кадетском корпусе. Тогда же начинается и его литературная деятельность. Сначала это были небольшие статьи и заметки в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и журнале «Отечественные записки», рецензии и критические статьи. В 1854 году он начинает сотрудничать в «Современнике» и скоро становится во главе критико-библиографического отдела, а затем, наряду с Николаем Некрасовым и Николаем Добролюбовым – и всего журнала. Диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», основанная на идеях материализма Людвига Фейербаха, стала манифестом целого направления.

Литературно-критические статьи и рецензии Чернышевского, печатавшиеся в «Современнике», были посвящены творчеству Пушкина, Жуковского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого и других. Художественной литературе он отводил в обществе подчинённую роль, подчёркивая прежде всего её социальное и нравственное значение. Писатель-гражданин, по убеждению Чернышевского, должен в первую очередь быть публицистом – просвещать, нести научные знания, пробуждать любознательность и стремление к высшим общественным интересам.

Вскоре Николай Чернышевский становится признанным и влиятельным вождём демократических и социалистических представителей общества. Как писал историк Михаил Лемке в работе «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского: (по неизданным документам)» (1907), «не такой это был ум и не такой человек, который сидел бы сложа руки и только и делал, что писал в „Современнике“. Это был прежде всего пророк и вождь».

«7 июля 1862 г., около 2 ? часов дня, в своей квартире, в Петербурге, на Большой Московской улице № 4 был арестован Н. Г. Чернышевский», – сообщает советский историк Анна Панкратова во вступительной статье к сборнику «Процесс Н. Г. Чернышевского: архивные документы» (1939). Суть предъявленных обвинений поясняет Михаил Лемке: «Какое же преступление было поставлено ему в вину правительством Александра II? Прежде всего, не одно, а два. Первое – сочинение прокламации „К барским крестьянам“, второе – приготовление к возмущению. Было ещё и третье – „противозаконныя сношения с изгнанником Герценом“, но оно сочтено недоказанным».

Почти два года Николай Чернышевский провёл в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, продолжая работать. Здесь писатель создал своё самое известное литературное произведение – роман «Что делать?», напечатанный в «Современнике» в 1863 году. Цензура сначала не увидела за любовным сюжетом романа его идейного содержания, а позднее, после запрета публикации, роман, вызвавший в стране огромный общественный резонанс, распространялся в рукописных копиях.

Следствие по делу Чернышевского продолжалось полтора года. В феврале 1864 года он был приговорён к 14 годам каторжных работ и последующему пожизненному поселению в Сибири. Император Александр II частично помиловал осуждённого и сократил срок каторги вдвое. Чернышевский пробыл в заключении и на каторге более двух десятилетий. В Сибири, на поселении в Вилюйске, он написал роман «Пролог» и несколько повестей и пьес.

В 1883 году Чернышевскому было позволено поселиться в Астрахани, а затем, благодаря усилиям его сына Михаила, – вернуться в родной Саратов, но спустя несколько месяцев он заболел малярией.

Николай Чернышевский скончался 29 (17 по старому стилю) октября 1889 года и был похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки