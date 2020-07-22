Для ценителей традиционной культуры и боевых искусств предлагаем приобрести тренировочные казачьи шашки для фланкировки.

/Культура/

Параметры:

• общая длина шашки 89 см

• длина клинка 74 см

• ширина клинка около 3 см

• толщина клинка у эфеса около 5 мм

• масса шашки 340 гр

Клинок двухдольный. Деревянные накладки на рукояти.

Для лучшего сцепления и защиты от мозолей эфес и часть клинка обтянуты из термоусаживаемых материалов черного цвета.

Небольшой вес шашки гарантирует мягкую разработку ваших суставов.

Шашка изготовлена из дюраля дт-16 (не заточенная, безопасная) и это позволяет тренироваться как взрослым, так и детям.

Шашки активно приобретают:

- взрослые казаки, казачата и казачки для тренировок и выступлений;

- казачьи классы;

- кадетские корпуса;

- военно-патриотические клубы;

- ансамбли и творческие коллективы;

- общества и организации;

- папы и мамы для своих детей;

Из нашего опыта, советуем брать из расчета две шашки в одни руки.

Правильно будет с первых занятий сразу же учиться работать двумя клинками сразу.

Чтобы приобрести шашку:

- указываете индекс, адрес, Ф.И.О. и тел. получателя;

- оплачиваете через сберкарту стоимость шашек и стоимость доставки и ждете посылочку)).

Крепкого вам здоровья и радости от владения клинком!

Источник: Кубанский казачий центр Баско