Для ценителей традиционной культуры и боевых искусств предлагаем приобрести тренировочные казачьи шашки для фланкировки.
Параметры:
• общая длина шашки 89 см
• длина клинка 74 см
• ширина клинка около 3 см
• толщина клинка у эфеса около 5 мм
• масса шашки 340 гр
Клинок двухдольный. Деревянные накладки на рукояти.
Для лучшего сцепления и защиты от мозолей эфес и часть клинка обтянуты из термоусаживаемых материалов черного цвета.
Небольшой вес шашки гарантирует мягкую разработку ваших суставов.
Шашка изготовлена из дюраля дт-16 (не заточенная, безопасная) и это позволяет тренироваться как взрослым, так и детям.
Шашки активно приобретают:
- взрослые казаки, казачата и казачки для тренировок и выступлений;
- казачьи классы;
- кадетские корпуса;
- военно-патриотические клубы;
- ансамбли и творческие коллективы;
- общества и организации;
- папы и мамы для своих детей;
Из нашего опыта, советуем брать из расчета две шашки в одни руки.
Правильно будет с первых занятий сразу же учиться работать двумя клинками сразу.
Чтобы приобрести шашку:
- указываете индекс, адрес, Ф.И.О. и тел. получателя;
- оплачиваете через сберкарту стоимость шашек и стоимость доставки и ждете посылочку)).
Крепкого вам здоровья и радости от владения клинком!
Источник: Кубанский казачий центр Баско