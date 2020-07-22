21 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

21 июля 1783 года русские приступили к освоению благодатного Крымского края, который совсем недавно был татарским. Князь Потемкин первым занялся разведением здесь винограда. Делал это Григорий Александрович на основе последних достижений европейской науки.

Подробный информационный пост об этом событии был опубликован в социальных сетях библиотеки.

Сотрудники отдела массовой работы продолжают краевую акцию "Путешествием читая".

Подписчикам библиотеки в социальной сети Инстаграм было рассказано о книге "Год в Провансе" авторства Питера Мейла.

21 июля отмечено в истории значимым событием в истории изучения космического пространства.

В этот день в 1969 году на поверхность Луны ступил первый человек - Нил Армстронг.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

21 июля родился Михаил Николаевич Задорнов (1948-20170) - известный российский писатель, сатирик, юморист, прославившийся короткими рассказами, с которыми и сам выступал на эстраде. Член Союза писателей России. Автор более десяти книг. Снимался в кино. Первый сборник рассказов Задорнова «Линия длиной 15000 метров» вышел еще в 1988 году, затем были «Загадка голубой планеты», «Не понимаю!», «Возвращение». В 1997 году вышел четырехтомник Михаила Задорнова — «Великая страна с непредсказуемым прошлым», затем «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Крохотные звёзды», «Задоринки». Также из-под пера Задорнова вышли одноактная комедия «Современные люди» и веселая пьеса для грустного кино «Кофточка». Долгие годы Задорнов оставался одним из самых популярных юмористов России.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай».

Лето уже наступило. Хочется максимально впитывать солнечную энергию и романтику теплых вечеров... Но еще желательно не забывать о том, что это самое лучшее время, чтобы позаботиться о своем здоровье, так сказать, впрок.

И прекрасными союзниками летом могут стать свежий воздух, солнце, вода, а также сочные ягоды и фрукты.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» содержал историю о том, что 21 июля 1969 года, в 02:56 по Всемирному Координированному времени нога человека впервые ступила на Луну. Нил Армстронг открыл выходной люк лунного модуля, спустился по лестнице, левой ногой ступил на лунную поверхность и произнес знаменитые слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Щедра земля наша. Произрастают на ней тысячи разнообразных растений. Ее леса, горы, степи таят в себе огромные природные богатства. На необозримых просторах, точно золотые россыпи, разбросаны дикорастущие растения. И среди них есть травы, цветы, деревья по-особому дорогие людям. Благодаря широкому распространению, доступности и ценным свойствам лекарственные растения используются с древних времен.

Более подробно о том, какие травы следует иметь в домашней аптечке, как использовать лечебные свойства трав, можно узнать из видео-презентации «Поведать хочу, как хвори лечу».

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

В рубрике "Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное" представлена книга Марии Вороновой «Ухожу от тебя замуж».

На волне своих мыслей, чувств, иллюзий мы порой меняем свою жизнь и жизнь других, а порой сдерживаем поток желаний и откатываемся назад. Что лучше – неизвестное новое или такое казалось бы «правильное» старое? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге , которую можно взять в библиотеке.

Источник: ЦГБ им. Баллиона