22 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

22 июля 1878 года родился выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель – Януш Корчак. Во время Второй мировой войны он добровольно отправился в концентрационный лагерь, не бросив своих воспитанников. В результате, все сироты, включая его самого, погибли в газовой камере. При этом лично ему многократно предлагали свободу, но он наотрез отказался оставлять детей.

Интересную публикацию, посвященную этому выдающемуся человеку, составили сотрудники отдела массовой работы и разместили её в социальных сетях библиотеки.

Несколько познавательных мероприятий ждет подписчиков социальной странички библиотеки в Инстаграм 23 июля.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки продолжают краевую книжную акцию «Время читать».

Было опубликовано два поста с призывом к чтению и к тому, чтобы вновь посетить библиотеку.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Литературная среда» опубликован информационный пост о поэте Михаиле Матусовском. 23 июля ему исполняется 105 лет.

Сколько незабываемых песен подарил он нам! Их знала вся страна. Матусовский писал песни к самым разным фильмам: комедийным, драматическим, многосерийным и короткометражным, художественным и документальным.

Библиотекари рассказывают об одной из самых популярных и любимых – «Подмосковные вечера».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых

В социальных сетях библиотеки был размещен информационный пост «Памятка для родителей профилактики детского травматизма».

Результатом участия в акции «Кинолето» явился видеообзор на фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979). Возрастная категория: 9-11 классы.

Библиотека-филиал № 8

Опубликован новый информационный и видео пост в рубрике «Игра ферзей и королей».

Писательница конца XIX века Роза Майредер была теоретиком феминизма и постоянно возмущала современников своим шокирующим поведением. Мало того, что она демонстративно не носила корсет, она еще и не стеснялась заявлять, что ей нравится играть в шахматы. В те времена играть в шахматы для женщины считалось совершенно неприличным.

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории».

22 июля 1982 года умер Ковбой Мальборо — Уэйн Макларен, который долгие годы рекламировал эти сигареты со всех рекламных плакатов и телевизионных экранов. Эму было всего 52 года, и его настиг рак легких.

Библиотека принимает участие в акции «Кинолето».

Опубликован видеообзор на фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979).

Возрастная категория: 9-11 классы

В целях профилактики детского травматизма библиотека предлагает подписчикам несколько советов, над которыми можно поразмыслить.

Как обезопасить ребёнка?

Большинство несчастных случаев можно предотвратить!

Но для этого придётся приобрести «привычку к безопасности».

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост под названием «Безопасность на воде в летний период» опубликован с целью профилактики детского травматизма.

С водой связанно очень большое количество несчастных случаев. Подавляющее большинство из них – следствие легкомысленного поведения и пренебрежение простейшими мерами безопасности.

За безопасность детей полностью отвечают их родители. Поэтому ребенку стоит неоднократно рассказывать правила поведения на воде.

Источник: ЦГБ им. Баллиона