Прямой эфир «Профилактика детского травматизма»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм в аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона, 23 июл,я состоялся тематический прямой эфир, посвященный профилактике детского травматизма.

Детский травматизм и его предупреждение - очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно - от несчастного случая, к сожалению, не застрахован никто. Но задача родителей - максимально обезопасить своего ребенка. Ведь большинство травм происходят именно по вине родителей - недоглядели, не объяснили.

Сотрудник отдела массовой работы представила участникам трансляции информационную презентацию и доклад. Сначала были рассмотрены причины детского травматизма, а после – виды и, главное, изучена техника безопасности.

Библиотекарь рассказала об ожогах, солнечном и тепловом ударах, падениях, порезах, отравлениях, поражениях электрическим током, травматизме на дорогах и железнодорожном полотне. Также были отмечены правила безопасности при посещении бассейна и занятии спортом.

Источник: ЦГБ им. Баллиона