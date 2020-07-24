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Прямой эфир «Мы за мир без коррупции»

В прямом эфире в социальной сети Инстаграм в аккаунте  Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 23 июля состоялся информационно-правовой час «Мы за мир без коррупции», участниками которого стали подписчики.

Мероприятие началось с демонстрации тематической презентации и информационной части. Библиотекарь представила определение некоторых терминов по данной теме: «Коррупция», «Взятка», «Блат», «Лоббизм», «Кумовство» и другие. А после предложила участникам трансляции рассмотреть ряд жизненных ситуаций, где встречаются те или иные формы коррупции. Затем в комментариях к эфиру состоялось обсуждение уголовной и административной ответственности за данные преступные деяния.

После заключительного рассказа ведущей о политической системе Финляндии, которая полностью исключает коррупцию, высказать свои соображения по теме мероприятия смогли все желающие. Сделано это было также при помощи чата.

Участники онлайн-мероприятия делились своими соображениями на тему того, как полностью победить коррупцию. Итогом виртуального обсуждения стал простой вывод: хочешь изменить мир к лучшему - начни  с себя.

В конце трансляции ведущая попросила всех гостей эфира записать номера телефонов контролирующих органов, куда можно обращаться по факту вымогательства взятки.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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