23 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Ежегодно, 23 июля, отмечается важный экологический праздник - Всемирный день китов и дельфинов. Этот день был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после двухсотлетнего беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне, и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили интересный познавательный пост об этом дне и разместили его в социальных сетях учреждения.

Библиотекари также продолжают рубрику путешествий по книжным страницам, во время которых происходит знакомство подписчиков с различными достопримечательностями, которые описаны в тех или иных книгах.

Очередной рассказ о замке ИФ из приключенческого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Рубрика «Литературный совет» полюбилась подписчикам библиотеки. Читатели познакомились с интересной книгой о бесконечной любви под названием «Жена башмачника». Автор книги - итальянская писательница Адриана Трижиани.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» опубликован информационный пост об обитателях Черного моря – дельфинах.

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

На Черном море обитают три вида дельфинов - «афалины», средних размеров «белобочки», и самые маленькие, так называемые «морские свиньи».

Интересно, что с греческого дельфос (дельфин) переводится, как брат. Удивительно морское животное - по уму и сообразительности, интеллекту ближе всего к человеку.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Соревнования с азартом смотрят не только подкованные болельщики, но и люди, далекие от спорта. Именно у них, наверняка, возникает немало вопросов по поводу загадочного поведения спортсменов, их таинственных ритуалов и многих других деталей соревнований.

Библиотека опубликовала на страничках социальных сетей видеоролик "В мире спорта», где сотрудник рассказал несколько интересных фактов о спортсменах.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Берегите нас» посвящен морю и дельфинам. Ведь море всегда манило человека своей загадочностью. Еще более интересен подводный мир, который завораживает своей красотой и таинственностью. Животный и растительный мир подводных глубин прекрасно существовал до вмешательства человека.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен творчеству М. Матусовского.

Первые стихи Михаила Матусовского появились в газете «Луганская Правда», когда ему было 12 лет. Семилетка, техникум, работа на одном из заводов Луганска. И вот вмешался счастливый случай.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

23 июля во всем мире отмечается День китов и дельфинов. Праздник учредили в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления морских животных, ввела запрет на китовый промысел и торговлю китовым мясом.

Как пишет сайт calend.ru, ежегодно в этот день природоохранные группы выступают с акциями в защиту китов и других морских млекопитающих.

Для России этот день также имеет особое значение, учитывая, что в отечественных морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам красивый, музыкальный видео-фильм: «23 июля - Всемирный день китов и дельфинов», рассказывающий об истории этого праздника.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Опубликован видеопост «Вандализм. Просто шалость или уже хулиганство?», с помощью которого подписчики смогли познакомиться с самим явлением вандализма, с тем, как и когда оно возникло. Оказалось, что этот феномен появился ещё в V веке нашей эры.

Зрителям было предложено углубиться не только в историю явлений, но и в причины, по которым подростки идут на улицы и рисуют граффити в запрещённых местах, громят витрины и самовыражаются другими варварскими способами.

Была освещена и тема наказания за эти действия.

Но были так же приведены яркие примеры удивительного творчества граффитистов и из Новороссийска, и из других российских городов.

Напоследок всем, а особенно подросткам, был задан вопрос для размышления: как сделать, чтобы невинная шалость в итоге не стала злонамеренным поступком?

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост «День китов и дельфинов - интереснейших жителей морей и океанов» познакомил подписчиков с морскими глубинами и их потрясающей красоты животными и растениями.

А чтобы все эти сокровища однажды не исчезли навсегда, появились в календаре праздников особенные дни — дни защиты животных.

Что это за праздник? Киты и дельфины, почему эти животные такие удивительные?

Источник: ЦГБ им. Баллиона