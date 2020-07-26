24 июля. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

24 июля 1821 года в Кронштадт, закончив труднейшее плавание, вошли шлюпы «Восток и «Мирный». Под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. За 751 сутки корабли прошли почти 50 тысяч миль (более 92.тысяч километров). Экспедиция увенчалась открытием нового материка – Антарктиды.

Ко Дню окончания первой русской Антарктической экспедиции сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили интересную тематическую викторину "Антарктида - южный материк".

Продолжается рубрика в социальной сети Инстаграм под названием «Читаем книгу – смотрим фильм».

Сотрудники отдела массовой работы опубликовали пост, посвященный произведению Сильвии Назар «Прекрасный разум: Жизнь гения математики и нобелевского лауреата Джона Нэша».

Экранизация этой книги состоялась в 2001 году и носила более короткое название «Игры разума».

Сотрудники Публичного центра правовой информации библиотеки в рубрике «Правовые новости на диване №10» продолжили публиковать наиболее интересные и актуальные правовые новости.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Франция подарила миру талантливейшего писателя, Александра Дюма. За годы своей жизни он написал множество великих произведений, популярность которых не падает и сегодня. По книгам классика сняты сотни фильмов и телесериалов. Перу Дюма принадлежит более 500 произведений, работал по 16 часов в сутки. Две наиболее популярные книги Дюма – «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», были написаны им в период 1844-1845 гг.

В нашей стране книги Дюма побили рекорд по количеству изданий. Во Франции есть Дом-музей А. Дюма, когда у писателя появилась возможность построить собственный дом, он назвал его «Замок Монте-Кристо», сейчас – это музей. У него было четверо детей: двое сыновей и две дочери. Один из его сыновей женился на русской, внучки у него были русскими. Сын Дюма, которого также зовут Александром, пошел по стопам отца. Именно он написал знаменитый роман «Дама с камелиями».

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

ЗОЖ является обязательной областью знаний для любого человека, так как от знаний по этому предмету зависит вся дальнейшая жизнь.

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам социальных сетей онлайн-викторину под названием «К здоровью наперегонки», которая состоит из 16 вопросов и посвящена углублению и закреплению знаний в этой области.

Источник: ЦГБ им. Баллиона