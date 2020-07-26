25 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э Баллиона

Василий Макарович Шукшин - уникальное явление не только отечественного, но и мирового кино. Один в трех лицах: большой писатель, гениальный актер, любимый народом режиссер.

Он родился 25 июля 1929 года. Со Дня его рождения исполнялся бы 91 год.

Краевая акция «Путешествуем читая» продолжается. Подписчики социальной сети Инстаграм библиотеки познакомились с книгой современного турецкого писателя и общественного деятеля Орхана Памука – «Стамбул город воспоминаний».

Прочесть аннотацию к книге и посмотреть несколько иллюстраций можное по ссылке:https://www.instagram.com/p/CDDh5JxpEOs/

Интересные небольшие лирические стихотворения различных авторов, в том числе и именитых поэтов, публикуют сотрудники отдела массовой работы в социальной сети Инстаграм.

Так подписчикам было предложено прочесть стихотворение русского поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта – «Зачарованный грот».

Ежегодно 25 июля в России отмечают День памяти поэта, актера театра и кино, автора - исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого. Его не стало 40 лет назад. И вместе с ним ушла целая эпоха.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Безопасность ребенка на дороге важная и актуальная тема.

Самая болезненная проблема в наше время при несоблюдении правил дорожного движения – детский травматизм. В период летних каникул эта ситуация особенно ухудшается. Знание и соблюдение правил дорожного движения поможет сформировать безопасное поведение детей на дорогах.

Безопасность пешехода на дороге:

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.

Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.

В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу движения транспортных средств.

При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.

Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

25 июля – день памяти Владимира Высоцкого.

В 1980 года не стало Владимира Семеновича Высоцкого - талантливого и харизматичного актера театра и кино, гениального поэта, неординарного певца-исполнителя. О нём говорят: "человек-легенда", "человек-эпоха", "совесть народа", "пророк", "кумир". Его популярность в 70-е годы была невероятно огромна и сравнима разве что с известностью Юрия Гагарина. Впрочем, спустя десятилетия Высоцкий по-прежнему любим, читаем, цитируем, войдя в ряды Классиков

Владимир Высоцкий оставил после себя уникальное литературное наследие: он написал более 200 стихотворений, около 600 песен.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Продолжая тему вандализма, сотрудники библиотеки опубликовали информационный пост, в котором предложили подписчикам вспомнить самые громкие акты вандализма в истории искусства.

Вы узнаете о фреске Ecce Homo ("Се человек") и ее реставраторе Сесилии Хименес, о том, сколько раз подвергался вандализму памятник Русалочке в Копенгагене.

Последний громкий акт вандализма произошел совсем недавно. Посетитель Третьяковской галереи ворвался в зал Репина, схватил стойку ограждения и нанес несколько ударов по картине «Иван Грозный убивает своего сына».

"Мона Лиза" - самая охраняемая картина в мире. Посмотреть на нее можно лишь с дальнего расстояния. Но так было не всегда. В 1911 году картину похитил работник Лувра Винченцо Перуджей.

Политический активист и художник Александр Бренер стал известен миру после того, как в 1997 году нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Малевича "Супрематизм".

Прочтете о загадке Большого сфинкса.

Сотрудники призывают подписчиков бережнее относиться к выдающимся памятникам искусства.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького

Владимир Высоцкий – поэт и артист, феноменальное явление в отечественной культуре, равному которому нет. Творческое наследие Высоцкого не измеряется количеством написанных стихов и песен или яркостью сыгранных им ролей и является нечто большим, чем книги и фильмы.

О жизни и творчестве В. Высоцкого в 40-летие со дня смерти на страницах в соцсетях библиотеки опубликован видеоролик «Ни дожить не успел, ни допеть».

Источник: ЦГБ им. Баллиона