Научное издание «Черное и Азовское моря. Экологический атлас» поборется за «Хрустальный компас»

/Культура/

Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР») и ООО «Арктический Научный Центр» представили на соискание Премии «Хрустальный компас» издание «Экологический Атлас. Черное и Азовское моря».

В нем в обобщенном виде приведены современные сведения о состоянии экосистем Черного и Азовского морей, основанные на результатах многолетнего экологического мониторинга и научно-исследовательской деятельности в регионе. Атлас состоит из шести глав, каждая из которых представляет собой определенную информационную и познавательную ценность. Помимо текста Атлас содержит более 50 тематических карт-схем акватории и прибрежной зоны Черного и Азовского морей и большое количество тематических иллюстраций, графиков, схем и сводных таблиц. Читатель может подробно узнать обо всех процессах, протекающих в двух морях, о ключевых факторах, определяющих динамику экосистем каждого из них, и получить общее представление об их истории и современном состоянии.

Все разделы Атласа написаны ведущими специалистами с большим опытом изучения всех компонентов экосистем Черного и Азовского морей. К работе над книгой было привлечено 40 авторов, в том числе 20 кандидатов наук и 8 докторов наук из ведущих научных организаций. В каждом из разделов Атласа подведен итог многолетних исследований основных компонентов экосистем и сформулировано современное представление о причинах и характере происходящих изменений. Описание текущего состояния экосистем сопровождается кратким анализом, дающим представление о динамике базовых экосистемных характеристик.

Атлас доступен для скачивания в электронном виде всем желающим на сайте по ссылке: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/20/Ekologicheskij_atlas_CHernoe_i_Azovskoe_morya.pdf

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн человек. В разное время обладателями «Хрустального компаса» становились Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова, Северный флот и подразделения РАН и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: Организационный комитет Национальной премии «Хрустальный компас»