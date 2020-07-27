Знаменитый австралийский фотограф волн Рэй Коллинз поборется за «Хрустальный компас»

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Австралийский фотограф Рэй Коллинз (Ray Collins), знаменитый «покоритель волн» стал претендентом на премию «Хрустальный компас» в номинации «Фоторабота».

Его удивительные фотографии океана известны во всем мире. Рэй начал карьеру в 2007 году, когда купил свою первую камеру и стал фотографировать своих друзей-серферов. Сегодня среди его клиентов Apple, Nikon, United Airlines, Isuzu, National Geographic и Red Bull. «Моя мама и все ее родственники иммигрировали в Австралию на лодке в 1962 году, так что я вырос, питаясь пельменями», - написал Рэй Коллинз в своем письме в оргкомитет Премии.

Свой проект фотограф назвал «Ocean Art – The Study of Waves» (Искусство океана-изучение волн). Цель автора - показать океан как живое, дышащее существо, документировать его во всех его пугающих сильных сторонах и в то же время его хрупкости. «Океан никогда не бывает спокоен. Волны создаются энергией, проходящей через воду. Волны передают энергию, а не воду, через океан, и, если им ничто не мешает, они могут перемещаться по всему океанскому бассейну. Вода - самый важный ресурс планеты Земля, это моя попытка захватить ее и помочь сохранить навсегда. Мои первые воспоминания в жизни - это то, как я держал маму за плечи, когда она плавала под водой, помню, как открыл глаза и увидел другой мир. Океан был единственной константой в моей жизни. Мой отец погиб в результате самоубийства, когда я был еще ребенком, и волны - это то место, где я получил много жизненных уроков. Такие уроки, как терпение, смирение, уважение и как «плыть по течению». Травма колена в конечном итоге стала моим последним скрытым благословением. Фотография позволила мне бросить работу в шахтах и заняться своей страстью - всю жизнь документировать красоту. Я верю, что это мое призвание в жизни, и это моя абсолютная радость - так близко наблюдать естественный мир», - пишет Рэй Коллинз о своем проекте.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,9 млн человек. В разное время обладателями «Хрустального компаса» становились Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова, Северный флот и подразделения РАН и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: Организационный комитет Национальной премии «Хрустальный компас»