27 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. ПА. Павленко

В рубрике «Book_симпатия» - роман Ремарка «Три товарища».

Выбор на это произведение выпал не случайно, а в преддверии Международного дня дружбы, который отмечается 30 июля. Дружба – одно из сильнейших чувств, которое знакомо человечеству. Во Всемирной истории известно немало фактов, когда дружба помогала в самых невероятных ситуациях.

«Три товарища» Эриха Марии Ремарка - одно из самых пронзительных, драматических и красивых романов о дружбе и любви. Созданный в первой половине ХХ века, он до сих пор вызывает неподдельный интерес у читателей. Популярность книги обусловлена реальностью описанных в нем переживаний. Автор сам прошел чрезвычайно сложный жизненный путь, поэтому знал цену искренним отношениям. Ремарк излагал свои гениальные размышления просто и задушевно. Подобный подход внес роман в Золотой фонд мировой литературы.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

27 июля — день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Этой даты Россия не забыла. Врезался в память и год гибели поэта — 1841-й.

Об этом информационный пост «Со дня памяти М.Ю. Лермонтова».

Библиотека-филиал №8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен одному из героев Отечественной войны 1812 года.

Кто из нас не знает знаменитейшего партизанского героя Дениса Давыдова? Он послужил прототипом Василия Денисова в толстовской эпопее “Война и мир”, памятники гусару украшают многие города России, и, конечно, многим знаком фильм “Эскадрон гусар летучих”. А уж почитателей его поэтического таланта не счесть – В. Жуковский, П. Вяземский, Ф. Глинка, А. Пушкин, Е. Баратынский.

Информационный пост в рубрике "Игра ферзей и королей" раскрывает историю одного скандала.

Матчу на звание чемпиона мира в 2006 году предшествовал настоящий скандал. Тогдашний чемпион Гарри Каспаров отказался играть под эгидой ФИДЕ и создал альтернативную организацию ПША. И вот образовалось два чемпиона: Владимир Крамник (по версии ПША) и Веселин Топалов (по версии ФИДЕ). Чтобы положить конец раздору, они и сошлись на поединок в Элисте. И тут разразился новый скандал, который пресса тут же окрестила «туалетным».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Сотрудники библиотеки продолжают знакомить своих юных подписчиков с известными детскими писателями. На этот раз была предложена видео-презентация «На лесной полянке Виталия Бианки», раскрывающая жизнь и творчество писателя.

Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 книг, которые были напечатаны общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Судьба подарила Бианки только 65 лет. За эти годы он многое пережил, побывал в разных городах. Отец писателя был ученым-орнитологом. Это он воспитал в сыне умение наблюдать и понимать природу. Интерес к лесной жизни сделал его страстным охотником. Недаром первое ружье ему подарили в 13 лет.

Очень увлекался поэзией. Его любимым поэтом был Александр Блок. Во время войны писатель был эвакуирован на Урал, затем снова вернулся в Ленинград. Писать Виталий Бианки продолжал до конца жизни.

В видеопрезентации использован мультфильм 1954 года «Оранжевое горлышко».

Виталий Бианки всегда хотел научить читателя общаться с природой, понимать её язык и, на протяжении вот уже многих лет, автору это удаётся.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост, опубликованный в социсетях, посвящен «Десятилетию действий за безопасность дорожного движения».

С инициативой проведения «Десятилетия действий» в 2009 году выступила Россия на Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Москве. Предложение нашло поддержку, и спустя год Генассамблея ООН объявила период с 2011 по 2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения». В странах на этот период запланирован целый комплекс различных мероприятий, призванных сократить аварийность. В «Десятилетии» примут участие автопроизводители, банковское сообщества, органы государственной власти, общественные и благотворительные организации, ну и простые люди. Библиотека предлагает родителям начать делать это с детей.

Источник: ЦГБ им. Баллиона