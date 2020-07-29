Минкульт обязал библиотеки хранить книги «18+» в отдельном помещении

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Министерство культуры России обязало библиотеки хранить книги с маркировкой «18+» в отдельном помещении или шкафу. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что Минкульт приказал соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Издания, которые не предназначены для несовершеннолетних или имеют пометку «запрещено для детей», должны быть недоступны для них.

Уточняется, что если в библиотеке нет отдельной закрывающейся комнаты или хранилища для подобных книг, то их необходимо разместить в закрывающемся на ключ шкафу. В библиотеке с несколькими залами для книг с маркировкой «18+» должен быть выделен отдельный зал.

Подобные правила вводятся в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он вступил в силу в 2012 году.

Источник: https://lenta.ru