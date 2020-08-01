31 июля. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко Джоан Роулинг - одна из самых известных писательниц современности. Подарив миру серию книг о Гарри Поттере, она вмиг стала популярна и любима во всех уголках земли. Воображением и талантом известной писательницы был создан целый мир, который сразу же стал родным для миллионов читателей. 31 июля писательнице исполняется 55 лет.

Для подписчиков библиотекари подготовили литературную викторину "Волшебный мир Джоан Роулинг".

Просмотр доступен по ссылке:

https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1668

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Парфюмерия – это поразительное и, по большей части, необъяснимо- волшебное явление. В процессе работы парфюмер позволяет себе фантазировать абсолютно на любую, даже запрещенную тему. Покупатель как еще один важный участник процесса вдыхает аромат и позволяет себя накрыть эмоциями. Чем щекотливей тема у первого, тем больше ассоциаций у второго: любовные драмы, всякого рода зависимости и многое другое.

Библиотека представила информационный пост об ароматах, вдохновлённых всемирной историей отравлений - «Духи и яды. Ароматы, вдохновлённые всемирной историей отравлений».

Это самые интересные факты об духАх и ядах! Так, подписчики и гости библиотеки узнали о парфюмах, посвященных королеве ядов Лукреции Борджиа, о коварной Миледи Винтер, которой был посвящен аромат с сочетанием нот морской соли с цветами, пряностями, и многом другом.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/profile/569871595913/statuses/151957815387529

https://www.instagram.com/p/CDSBnVbpOlL/

https://vk.com/id31303964?w=wall31303964_2343%2Fall

https://my.mail.ru/mail/biblio- myskhako/multipost/331F0000DF9EC003.html

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства. Поэтому очень важно учить малышей с самого детства бережно относиться к своему здоровью. Этой теме был посвящен фото коллаж «В стране Витаминия».

Библиотекари ставили своей целью рассказать юным подписчикам о формировании понятия рационального питания и необходимости употреблять регулярно в пищу овощи, фрукты и ягоды - главные источники витамин А, В1, С, Д , которые так важны для жизни и здоровья человека.

Каждый, просмотревший фото коллаж, познакомился с основными группами витаминов и узнал их роль в питании человека.

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/liudmilabobrysheva8727/

Источник: http://ballion.ru/