Сергей Гармаш ушел из "Современника": "Идет расправа"

/Культура/

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.

Мы ознакомились с открытым письмом Сергея Гармаша. Причиной ухода он называет "чудовищную ситуацию" в театре.

"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память.

Это является святым и неприкосновенным - вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, аппелируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение", - пишет Гармаш - Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", - заявил актер коллегам.

Источник: https://www.mk.ru/