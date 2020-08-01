Охлобыстин рассказал, что изменилось в "Современнике" без Ефремова

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Из репертуара "Современника" уйдет спектакль "Анархия", где Михаил Ефремов играл одну из ключевых ролей, заявил "Известиям" актер и режиссер Иван Охлобыстин.

Такое решение принял режиссер спектакля Гарик Сукачев.

«Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов», — сказал Охлобыстин.

Помимо "Анархии", Ефремов играл еще в двух спектаклях - "Амстердам" и "Не становись чужим". Вдобавок он выступал режиссером спектакля "Дюма" по пьесе Охлобыстина.

Актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Будучи пьяным, Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в ехавшую навстречу "Газель". Позднее ее водитель умер в больнице.

Источник: https://www.mk.ru/