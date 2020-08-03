1 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

1августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

В группе социальной сети ВКонтакте сотрудники отдела «Молодежный проспект» предложили подписчикам информационный пост о Первой мировой войне и короткое видео.

Долгое время Первая мировая война, в которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходилась вниманием. В советский период нашей истории ее рассматривали как войну империалистическую, поэтому не спешили заниматься и увековечением памяти российских воинов, павших в сухопутных и морских сражениях или умерших от ран.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Тема информационного поста - «Безопасность на воде летом». Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения.

И детям, и их родителям следует помнить, что только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Опубликован видеопост под названием «1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне», который включил в себя следующие материалы:

- причины и предпосылки Первой мировой войны;

- военно-политические союзы накануне войны;

- основные боевые действия и потери.

Кроме тематической виде опрезентации, читатели поста посмотрели трехсерийный документальный фильм «Первая мировая война», а также художественный фильм «На Западном фронте без перемен» по одноименному роману Э.-М. Ремарка.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

История государственной российской символики неразрывно связана с историей России, её прошлым и настоящим. Государственные символы — это свидетельство суверенитета государства, по которым его узнают во всем мире.

Опубликована видео-презентация с целью познакомить подписчиков с историей возникновения государственных символов, показать их развитие на протяжении веков и была подготовлена

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

В первый день последнего летнего месяца библиотека с. Мысхако предложила подписчикам и гостям своих страниц в социальных сетях вспомнить любимые сказки и принять участие в увлекательной викторине по произведениям самых известных детских писателей (Л. Кэрролла, В. Катаева, А. Толстого, Г.Х. Андерсена, С. Аксакова, Ш. Перро, Р. Киплинга, С. Маршака). Сама сказочная викторина посвящена цветам – самым прекрасным созданиям на планете и называется «Что растет в твоем саду?»

Источник: ЦГБ им. Баллиона