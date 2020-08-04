3 августа. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Book-симпатия» представлен S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. - книжная серия, продолжающая идею серии игр S.T.A.L.K.E.R. Действие большинства книг происходит в альтернативной реальности в Чернобыльской зоне отчуждения после вымышленной катастрофы 2006 года.

Сюжет развивается в будущем. На Чернобыльской АЭС прогремел новый взрыв. Зона радиации вокруг АЭС полна мутантов и ловушек. Взрыв привел к аномалиям, которые порождают ценные артефакты. Эти предметы стоят огромных денег. Бесстрашные авантюристы, которых называют сталкерами, отправляются в Зону радиации за сокровищами.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза.

Свою историю он ведет из США, где отмечается, как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Лето продолжается, а значит, сохраняется угроза травматизма, в том числе на природе.

Сотрудники опубликовали «Памятку грибника», так как отравление грибами считается одним из наиболее опасных пищевых отравлений. Употребление некачественных или ядовитых грибов в пищу может вызвать тяжёлые последствия, и даже летальный исход. Каждый, кто регулярно лакомится дарами леса, должен знать, что делать при отравлении грибами.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники продолжают знакомить подписчиков с фондом библиотеки.

На этот раз опубликован пост о журнале «Приусадебное хозяйство».

В видеообзоре библиотекарь рассказала об истории журнала, его авторах и тематических рубриках, например - с миру по нитке, садовод - садоводу, цветочный хоровод, огородные рассыпушки.

Подписчики и гости библиотеки узнали, что в журнале есть статьи абсолютно на все темы, которые могут волновать садоводов и дачников - цветоводство, овощеводство, плодовые сады, животноводство, загородное строительство, кулинарная страничка. «Приусадебное хозяйство» регулярно публикует списки новейших сортов цветов, овощей, плодовых деревьев и кустарников. В объёмных статьях рассматриваются крупные вопросы, например - обзаведение домашней фермой. Подробно рассказывается о кормлении, содержании, поведении, здоровье животных.

Библиотека-филиал № 12 с. Кирилловка

В год 75-летия Победы опубликован информационный пост «Партизанская операция «Рельсовая война»».

Операция советских партизан под названием «Рельсовая война» затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной Армии. Операция проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины.

Из публикации подписчики узнали, когда и почему началась операция «Рельсовая война», сколько всего было привлечено к первой операции бригад и отдельных отрядов, сколько было взорвано рельсов, на каком протяжении развернулись боевые действия партизан и какую аналогичную операцию провели партизаны в сентябре-октябре 1943 года.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

В социальных сетях библиотеки опубликован видеопост «Выбор профессии – выбор судьбы», который адресован учащимся старших классов и выпускникам образовательных учреждений.

Чем ближе человек к моменту окончания школы, тем острее стоят перед ним такие вопросы: "Чем заниматься? Куда пойти учиться и где потом работать?" Многие делают свой выбор неосознанно или в спешке, часто под давлением обстоятельств, а после страдают. Могло ли быть иначе?

Раньше полученное образование было гарантией пожизненного трудоустройства. В наши дни социально - экономическая ситуация и технологическая база меняются непредсказуемо и быстро. Чтобы быть востребованным нужно зачастую иметь несколько квалификаций. Постоянно требуется осваивать новые профессиональные компетенции. Как выбрать сферу своей будущей профессиональной деятельности, если сложно определиться. Для этого есть специальные тесты в центрах профориентации. Результаты тестов помогут понять свои сильные стороны и склонности, выявить направление, в котором можно реализовать свой творческий потенциал. Также создан специальный "Атлас новых профессий", в котором можно найти информацию об интересных нужных профессиях, которые будут востребованы, как минимум, в ближайшие 10 - 15 лет.

Источник: ЦГБ им. Баллиона