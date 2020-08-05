4 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона.

В рубрике «Эвелина подскажет» сотрудники Публичного центра правовой информации с помощью виртуальной помощницы Эвелины рассказали о безработице, одной из важнейших проблем современной экономики.

Безработица на сегодняшний день представляет собой самую актуальную проблему в Российской Федерации. Она остается в центре внимания и населения, и научной общественности. Перед современным человеком остро встал вопрос о трудоустройстве. Ежегодно сотни тысяч человек не могут найти работу, либо в результате сокращений, либо после окончания учебных заведений. Когда люди остаются безработными они обычно чувствуют себя растерянными. Что делать безработному? Что нужно знать, если вы остались без работы? Как правильно встать на учет по безработице?

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7920

https://www.facebook.com/biblballion/posts/2670334793214005

https://www.instagram.com/p/CDdMEw9J4VW/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Сотрудники библиотеки продолжают знакомить подписчиков с праздниками народов России.

Россия - многонациональная и мультикультурная страна. Только, к сожалению, некоторые об этом забывают. И если о таком башкиро-татаро- чувашском празднике, как Сабантуй, многие хотя бы слышали, то на вопрос, что такое «Гербер», большая часть опрошенных сначала чешет затылок, а потом протяжно отвечает «цветок такой, ромашка».

Гербер - традиционный удмуртский праздник, посвящённый гармоничному союзу природы и человека. Однако в последнее время он считается праздником окончания весенне-полевых работ. Современный праздник Гербер может заинтересовать, как удмуртов, так и туристов, желающих приобщится к культуре этого народа. Этому празднику посвящена видео презентация.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CDctDndCpah/

https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1682

https://ok.ru/g.novoross/topic/151939574842635

https://www.facebook.com/glazareva1/videos/2771006123004763

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

4 августа – день, богатый на необычные праздники, которые отмечают на территории России, а также в других государствах Европы: День рождения шампанского и День катания на качелях. Также свой профессиональный праздник отмечают спелеологи.

Об истории необычных праздников, их главных событиях и людях информационный пост.

Просмотр доступен по ссылке:

https://vk.com/ballion.filial7?w=wall467105342_590%2Fall

https://ok.ru/profile/575450654031/statuses/152278062181199

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен датскому писателю, поэту и сказочнику Гансу Христиану Андерсену, а именно дате его смерти.

Библиотекари познакомили подписчиков с интересными фактами о сказочнике.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/club161580061?z=photo-161580061_457240565%2Fwall- 161580061_902

https://www.instagram.com/p/CDdFTr2qmv7/

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликована электронная презентация о жизни и реформах Петра I под названием «Петр Великий: личность и реформы». Пётр I Великий (1672 – 1725) – выдающийся государственный деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор, преобразователь. Вокруг его личности всегда ходило множество легенд и мифов. Сильный, энергичный, решительный, он всё перевернул с ног на голову и просто вытолкнул страну на новый, дотоле неизведанный путь реформ и преобразований.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/video/1843437963897

https://vk.com/video470890759_456239141

https://www.instagram.com/tv/CDdXWXtHlH4/? utm_source=ig_web_copy_link

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

В День весёлого арбуза библиотека предложила подписчикам познакомиться с самыми интересными «арбузными» фактами! Что именно известно об этих растениях? Оказывается, люди даже не подозревают, как много интересного заключает в себе арбузная история! Информационный пост восполняет данный пробел.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/profile/569871595913/statuses/151976212522377

https://www.instagram.com/p/CDdfFHGpHsV/

https://vk.com/id31303964?w=wall31303964_2347%2Fall

https://my.mail.ru/mail/biblio- myskhako/multipost/391F0000DF9EC003.html

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

В рубрике «Путешествуем, читая» опубликован информационный пост о произведении французского писателя Жюля Верна "20 тысяч лье под водой".

Это история смелого, беззаветно преданного науке профессора Пьера Аронакса и его друзей - остроумного, веселого Конселя и бесстрашного канадского гарпунера Неда Ленда, волей случая оказавшихся на "Наутилусе" - удивительном подводном корабле таинственного капитана Немо. История их опасных и увлекательных приключений в океанских и морских глубинах. История путешествия, которое им предстоит проделать на борту "Наутилуса".

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/id530428512?w=wall530428512_148

https://www.instagram.com/p/CDdu8hQpTix/

Источник: http://ballion.ru/