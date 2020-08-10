Старший преподаватель КГИК – призер международного конкурса

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Старший преподаватель кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры Алексей Дегтярев стал лауреатом II степени в III Международном виртуальном сетевом фестивале-конкурсе "Праздничность со-БЫТИЯ".

Он проходил при поддержке Министерства культуры РФ в Казанском государственном институте культуры.

Шоу-программа "Ослепленные тьмой" преподавателя КГИК заняла второе место в номинации "Поиск образного решения постановки", категория "Профессионалы-режиссеры театрализованных представлений и праздников".

Источник: пресс-служба ректора КГИК