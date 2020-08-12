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При раскопках в Фанагории впервые найдена монета последнего крымского хана Шахина Гирая: монеты этого периода представляют собой группу редких находок, напоминающих об истории вхождения Крыма и Кубани в состав Российской империи в конце XVIII века. Монета Крымского ханства — бешлык — выпущена в третий год правления Шахина Гирая, на аверсе находится надпись «Хан Шахин Гирай», на оборотной – «Чеканено в Бахчисарае 1191 года» (по григорианскому календарю – 1779 год).

«Восточные монеты, в том числе османские и крымские XVIII века, составляют очень небольшую группу среди нумизматических материалов Фанагории. Если в Крыму бахчисарайские бешлыки Шахина Гирая третьего года правления входят в многочисленную категорию монет, на Таманском полуострове они встречаются реже, а в Фанагории – это первая зарегистрированная находка», — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции РАН Владимир Кузнецов.

Шахин Гирай, от имени которого отчеканена монета, был последним крымским ханом. По свидетельствам современников, он был одаренным и образованным человеком. В юности посетил Европу, прекрасно знал французский, русский, турецкий, итальянский и греческий языки. Шахин Гирай командовал Кубанской ордой и поддерживал вождей ногайцев, союзников России. После отделения Крыма от Османской империи в 1774 году при хане Сахибе II Гирае он стал вторым лицом в государстве и с дипломатической миссией посетил Петербург, став проводником российского влияния в Крыму. После свержения хана Шахин Гирай был возведен Россией в должность главы кубанских ногайцев, а в 1777 году при помощи России он захватил Крым и стал ханом.

Шахин Гирай пытался провести в Крыму реформы по российскому образцу, в том числе и монетную. Не меняя названия монет, он увеличил количество серебра в бешлыках, которые на тот момент были мелкой монетой с большим содержанием меди. В Кафе (Феодосии) был построен новый монетный двор, на котором была организована машинная чеканка и начался выпуск монет крупных номиналов.

Пророссийская политика и реформаторская деятельность Шахина Гирая вызвала сопротивление верхушки ногайской знати и привела к волнениям в Кубанской орде. Ногайцы взбунтовались, отказались повиноваться ему и решили избрать нового хана. В июле 1781 года крымские мурзы отправили свою делегацию в Петербург с многочисленными жалобами на жестокость, притеснения и несправедливость со стороны Шахина Гирая. Однако царское правительство под руководством князя Потемкина продолжало поддерживать своего ставленника. В 1782 году ногайцы пригласили в качестве хана родного брата Шахина Гирая, жившего на Кубани. Шахин Гирай бежал из Бахчисарая в Кафу (Феодосию), а затем в Керчь, под защиту русского гарнизона. С Кубани антироссийское восстание перекинулось в Крым. Повстанцы разграбили ханский дворец в Бахчисарае и убили около 1000 русских. Шахин Гирай попросил помощи у Российской империи, а новый хан – у Османской.

Екатерина II поручила князю Григорию Потёмкину подавить восстание в Крымском ханстве и добиться его присоединения к России. В сентябре 1782 года Потёмкин, встретившийся с изгнанным ханом Шахином Гираем, отправил два пехотных полка для подавления восстания в Крымском ханстве. В Крым вступил один русский корпус, а на Кубань отправился Александр Суворов со вторым корпусом. При помощи России Шахин Гирай вернулся в Бахчисарай.

14 апреля 1783 году последний крымский хан Шахин Гирай отрекся от престола. Присоединение Крыма к России в вечное владение торжественно состоялось. 8 (19) апреля 1783 года Екатерина II издала манифест, в котором объявила о включении Крымского ханства в состав Российской империи.

Бывшему хану Шахину Гираю было предписано выехать в центральные губернии России, но он всячески затягивал свой отъезд. Екатерина II предложила ему ежегодную пенсию, заметив, что «в Турции отставным властителям по 200 тысяч не платят», также послала ему Андреевские знаки отличия, переделанные для мусульманина. Но бывший хан снова тянул время. Тогда князь Потёмкин предупредил его, что вышлет с полуострова под стражей. В итоге на борту фрегата «Святой Николай» Шахин Гирай переехал в Россию, в Таганрог. Позднее последний крымский хан жил в Тамани, потом в Воронеже и Калуге. В 1787 году Шахин Гирай эмигрировал в Османскую империю, где был казнён по приказу султана.

«Таким образом, на Таманскую землю монета Шахин Гирая попала не случайно. Он жил в Тамани, его воины ходили на Кубань по древней Фанагорийской дороге вместе с Фанагорийским полком Суворова. По всей видимости, кто-то из них и обронил бешлык с именем хана, через 237 лет доставшийся археологам», — заключил Владимир Кузнецов.

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН