12 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона В рубрике «Тот самый день» опубликован инфопост, посвященный Дню военно-воздушных сил России, который учрежден указом Президента РФ от 29 августа 1997 года.

ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, тушение крупных лесных пожаров, эвакуацию пострадавших от различных стихийных бедствий и многие другие. Каждый день они защищают мирную жизнь в нашей стране.

Торжества проходят по всей территории Российской Федерации, где есть воздушные базы ВВС.

Электронный читальный зал в рубрике «Тот самый день» поздравляет всех военных летчиков, как действующих, так и ветеранов, с их профессиональным праздником – Днем ВВС!

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7941

https://www.facebook.com/biblballion/posts/2655498758030942

https://www.instagram.com/p/CDxxPNiJ977/

Правовой видеоролик «Ст.44 Конституции РФ - Право на культуру» знакомит подписчиков с правом граждан на культурную деятельность, которая является неотъемлемым правом каждого гражданина и это право закреплено в ст.44 Конституции РФ.

Для наглядного объяснения культурных прав, установленных законодательством Публичный центр правовой информации в рамках всероссийского конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» предлагает видеоролик, который поможет получить и расширить знания в области культурного права.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7940

https://www.facebook.com/biblballion/posts/2676799069234244

https://www.instagram.com/p/CDxw6jMJPiP/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Литературная среда» подписчикам представлен роман Дж. Гэдни «Говорит Альберт Эйнштейн».

Книга охватывает практически сто лет европейской истории и проливает свет на то, каким человеком был Эйнштейн на самом деле.

Очень трогательный роман о необыкновенной дружбе и удивительной жизни. По мнению Иэн Макьюэн «из хорошо задокументированной жизни Эйнштейна, Регу Гэдни удалось создать странное и яркое произведение, благодаря искусству опытного романиста хитро балансирующее между исторической правдой и воображением». В его биографии, как в зеркале, отразилась вся история ХХ века: вот скромный патентный поверенный из Швейцарии в 26 лет публикует несколько работ, перевернувших всю мировую науку; вот он читает нобелевскую лекцию; вот едва успевает бежать из Германии, захлестываемой коричневой чумой; вот пишет президенту Рузвельту письмо с призывом начать широкомасштабные атомные исследования. Это книга, которую нельзя пропустить.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CDxTG-WCA-E/

https://ok.ru/g.novoross/topic/151971527247115

https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1708

https://www.facebook.com/margo.bycenko/videos/2812727255498370

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован видео ролик «Профилактика детского травматизма».

В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается объем свободного времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко возрастают риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям, и даже детской смертности от внешних причин.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/ballion.filial7? z=video467105342_456239089%2Fbbac8986072ebf30b7%2Fpl_wall_467105342

https://ok.ru/video/1984792693327

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» знакомит подписчиков с событием 1851 года, когда американский изобретатель и предприниматель Исаак Зингер получил патент на швейную машинку. Почти 150 лет название компании "Зингер" было синонимом понятия "швейная машинка".

Махатма Ганди как-то назвал машинку Зингера "одним из немногих по-настоящему полезных изобретений". Он имел для этого все основания: еще в середине ХIХ века ручное шитье и штопка были проклятием всех женщин мира. Избавить женщин от нудной, кропотливой, портящей зрение работы пытались многие. В разных странах было выдано не менее десятка патентов на швейные машины, но это были громоздкие, дорогостоящие монстры, которые работали медленно и могли делать только прямые швы.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/biblfil_8?w=wall-161580061_922

https://www.instagram.com/p/CDx0ro3Kr89/

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен дню Военно-Воздушных сил.

12 августа ежегодно отмечается профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов военной авиации России.

Библиотека предложила подписчикам видео – ролик, рассказывающий историю создания профессионального праздника, историю советской авиации и о сегодняшних задачах ВВС.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/video/1857241877113

https://vk.com/video470890759_456239148

https://www.instagram.com/tv/CDx9Y1SnsMB/? utm_source=ig_web_copy_link

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

В целях профилактики травматизма опубликован информационный пост «Единый номер вызова экстренных служб».

12 августа 2013 г. 7 лет назад на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб.

Номер 112 можно набирать в случае любой чрезвычайной ситуации.

Подписчики узнали, когда началось создание единой системы вызова экстренных служб (пожарной, скорой помощи, полиции), какие регионы первыми смогли воспользоваться этой услугой, в каких случаях можно набрать номер 112

Ссылки:

https://vk.com/id458156701?w=wall458156701_76%2Fall

https://www.instagram.com/p/CDyJogRJ1PE/

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Плавание и другие водные процедуры способствуют укреплению иммунитета и физическому развитию человека. А отдых в летний период на водоеме полезен вдвойне. Свежий воздух и теплое солнышко укрепляют здоровье взрослых и детей. Но глубокий водоем – это еще и зона повышенной опасности. Чтобы отдых не превратился в трагедию, стоит соблюдать меры предосторожности.

Для просмотра подписчикам был предложен урок полезной информации «У воды без беды», где можно ознакомиться с правилами поведения на воде.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CDyDfqfJKjY/

https://vk.com/mbucbs17?w=wall-197803029_5

Источник: http://ballion.ru/