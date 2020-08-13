В Суздале найдена редкая подвеска — колт домонгольского времени

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Волжская экспедиция Института археологии РАН обнаружила в Суздале редкую подвеску-колт XII – начала XIII века — украшение, которое привешивалось к парадному головному женскому убору. Подобные колты известны в украшениях из богатых древнерусских кладов XIII века, но в Суздале такая подвеска найдена впервые.

«Серебряные лучевые колты есть в составе Владимирских кладов 1837, 1896 и 2008 годов. В Суздале, где пока не обнаружено ни одного клада, это первая находка подобного уровня», — сказала старший научный сотрудник Отдела средневековой археологии ИА РАН Ирина Зайцева.

Подвеска-колт была найдена во время раскопок средневековой усадьбы на территории Окольного города — одной из древнейших частей Суздаля, оборонительные укрепления которой был возведены в середине XII столетия. Благодаря археологическим исследованиям установлено, что эта территория до формирования на ней городской застройки использовалась в сельскохозяйственных целях: в самых нижних горизонтах раскопа археологи обнаружили слой средневековой пашни.

В процессе работ стало понятно, что усадьба погибла в результате пожара. В одном из подполий был расчищен мощный слой древесного угля и золы со скоплениями горелого зерна, в котором были найдены многочисленные фрагменты обожженной глиняной посуды, бытовые предметы (ключ, замок, ножи, дверные и сундучные петли), керамический крестик и серебряный колт.

Колт частично оплавился в результате пожара и дошел до нас фрагментарно: сохранились центральная часть, четыре луча грушевидной формы, сплошь покрытые мелкой зернью, и дужка. У двух лучей на концах уцелели крупные шарики зерни. Еще один крупный зерненый шарик украшал центральную часть колта вместе с пирамидками мелкой зерни. Колт, вероятно, был пятилучевым с лунницей в верхней части, на которую крепилась дужка, и был довольно большим: его ширина составляет около семи сантиметров.

«Судя по высокому уровню ювелирного мастерства, сложной технике зерни, колт принадлежал состоятельной женщине из элиты общества. Такие колты были частью сложного парадного женского головного убора: они крепились на ленты, которые был подшиты к убору. Считается, что в полость в колте помещались благовония. Колт сохранился примерно на 70%, и используя аналогии, мы сможем создать реконструкцию подвески», — отметил заместитель начальника Волжской экспедиции Сергей Милованов.

Высокий социальный статус владельцев усадьбы, где был найден колт, подчеркивают и другие находки: осколок причерноморской амфоры, куски необработанного янтаря, а также наконечники железных стрел и копья. На сегодняшний день усадьба раскрыта не полностью, но найденные на ее территории предметы позволяют утверждать, что во второй половине XII – начале XIII века здесь находилась мастерская по обработке кости и рога и, вероятно, изготовлению костяных и роговых гребней: археологи обнаружили рога со следами спила, кости, бракованные изделия.

Спасательные раскопки на участках современного строительства и реконструкции исторических зданий в Суздале проводятся под руководством научного сотрудника ИА РАН Николая Баранова при организационной поддержке и под контролем Инспекции по сохранению культурного наследия Владимирской области.

Источник: https://www.archaeolog.ru/ru/homepage