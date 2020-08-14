Прямой эфир «Истоки родного слова»

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13 августа, в прямом эфире социальной сети Инстаграм состоялась встреча с новороссийской поэтессой Чернышевой Валентиной Петровной, на которой автор рассказала о себе и творчестве.

Была Валентина Петровна в семье седьмым ребенком. В школьные годы участвовала в оформлении стенгазеты и уже тогда начала писать свои первые стихи. В 1970 году поэтесса со своим мужем военнослужащим поехала на Дальний Восток в город Комсомольск-на-Амуре. Там в газете «Суворовский натиск» впервые напечатали стихотворение Валентины Петровны «Такова его служба». В 1987 году Валентина Петровна переехала жить в Новороссийск. Здесь её стихи печатали в газете «Новороссийский рабочий».

Далее на состоявшейся встрече Валентина Петровна прочитала два своих стихотворения «Утро раннее» и «Праздничный вальс».

В 2014 году поэтесса стала участником объединений «ИСТОКИ» и «Наше Слово», выпустила свои первые литературные сборники. В 2017 году вышла авторская книга «Впереди всегда дорога». А в 2018 году композиторы Галина Дмитриева, Николай Жуков и Дмитрий Уткин стали писать песни на её стихи.

В заключение прямого эфира были продемонстрированы клипы «Вот так и живём», «Иди скорей любимая».

Источник: ЦГБ им. Баллиона