13 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

В рамках акции «Молодёжный ориентир - современные авторы и новые книги», сотрудники Молодежного проспекта предложили подписчикам знакомство с творчеством авторов Веры Полозковой и Ах (Ирины) Астаховой.

Целью акции является повышение заинтересованности к чтению посредством произведений, созданных сверстниками, такими же молодыми людьми.

Опубликован информационный пост, направленный на профилактику травматизма в летний период. Подписчики узнали о правилах безопасности на скейтборде, велосипеде, роликах.

Для развлечения и ознакомления к пояснительной записке прикреплен мультфильм "Смешарики" тематической направленности.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» представлена книга новороссийского поэта и прозаика Николая Николаевича Татаркина.

В сборнике «Звезды в ладонях» читатель найдет и драматизм современной российской действительности, и честную память о недавнем прошлом, и доброе слово о родном селе, отчем доме, родителях, местах, где учился и где побывал, и благодарность людям, с которыми повстречался на жизненном пути.

Герои рассказов Н. Н. Татаркина – живые люди, переживающие знакомые нам ситуации и обстоятельства, ищущие свои ответы на вечные вопросы, любящие и надеющиеся.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост посвящен одному из необычных праздников –

Международному дню левши,

который появился на календаре праздничных событий по инициативе

британского Клуба левшей в 1992 году.

Данное торжество было учреждено с целью обратить внимание общества на проблемы, с которыми приходиться сталкиваться людям с более активной левой рукой. Все дело в том, что современный мир создан для правшей. Любые принадлежности, то ли письменные, кухонные, музыкальные и прочее, выпускается для праворуких, в то время, как 10% населения Земли приходится приспосабливаться.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен событию 1907 года, когда в Нью-Йорке было пущено первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением из путешествия в американский мегаполис.

Изначально автомобили были разрисованы в красные и зелёные цвета. Плата за проезд составляла 50 центов за милю, что позволяло передвигаться на такси только относительно богатым людям. Ближе к 20-м годам американские промышленники признали потенциал рынка таксомоторных услуг. За выпуск подобных автомобилей взялись такие компании, как General Motors и Ford.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Уже более десяти лет на Кубани действует так называемый «детский закон» - Закон КК 1539.

В видео-презентации библиотекари напомнили подросткам основные положения «детского закона», а так же рассказали о важности его соблюдения.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам обзор книг о художественных музеях мира из своего фонда. Это книги о лучших творениях живописи, о создателях прекрасных картин, с цветными иллюстрациями и репродукциями. В них собраны рассказы о великих художниках и об их картинах.

Среди них – книги о произведениях Третьяковской галереи, книги, посвященные Государственному Эрмитажу.

Также, в библиотечном обзоре была представлена книга Михаила Кубеева «Сто великих музеев мира», рассказывающая о наиболее знаменитых музеях, хранителях мировых художественных сокровищ. Это Галерея Старых мастеров в Дрездене, Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Лувр в Париже и многие другие.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост их цикла «Я знаю что нельзя» знакомит подписчиков с правилами поведения на природе.

В теплое время года многие стараются выехать за город. Особенно сильно людей манит лес, туда отправляются за грибами и ягодами или просто подышать свежим воздухом. Но, к сожалению, не все точно знают, как вести себя в лесу, чтобы суметь позаботиться и о себе, и о природе.

Чтобы общение с природой оставило только хорошие воспоминания, нужно запомнить основные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных ситуаций.

Источник: ЦГБ им. Баллиона