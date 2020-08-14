«Книги для летнего чтения должны быть интересными»

/Культура/

В чем необходимость летнего чтения, нужен ли контроль за его результатами и какие произведения можно порекомендовать ученикам начальной школы, рассказывает специалист Экспертного совета издательства «Просвещение», входящего в одноименную Группу компаний, Максим Антошин.

– Максим Константинович, нужно ли детям целенаправленно заниматься чтением в летние каникулы? Или все-таки лучше отдыхать и набираться сил перед новым учебным годом?

Заставлять читать книги дни и ночи напролет не стоит, но выделить на это определенное время в каникулы необходимо. В организации летнего чтения важную роль играют родители, но многое зависит и от самостоятельности ребенка. Чтобы эта работа велась системно и качественно, в помощь родителям и детям для каждого класса начальной школы выпускаются специальные пособия «Литературное чтение» серии «Читаем летом».

– Существуют ли списки литературы для летнего чтения, рекомендованные Министерством просвещения РФ?

Таких списков нет. Мы исходим из того, что за лето детям необходимо освоить определенный объем литературных произведений, и ориентируемся на результаты, заданные федеральными государственными образовательными стандартами. Кроме того, дети в младшем школьном возрасте проявляют особый интерес к чтению и демонстрируют высокие результаты. Этот интерес надо сохранять и развивать.

– Но все-таки в чем смысл летнего чтения? Какие педагогические задачи с его помощью удается решить?

Смысл в том, чтобы, прежде всего, закрепить навык чтения, приобретенный в учебное время, а в ряде случаев – не утратить этот навык. Лето – хорошая возможность развивать любовь к чтению, продолжать формирование навыков смыслового чтения в той мере, в какой это возможно при самостоятельной работе. И, конечно, летнее чтение – это возможность духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания. При формировании списка литературы этот фактор, несомненно, должен учитываться.

– Какие книги стоит включать в список летнего чтения?

Произведения должны быть интересными, с динамичным сюжетом, занимательными фактами. Они должны быть высокохудожественными. Некоторые произведения хорошо знакомы мамам и папам, дедушкам и бабушкам, так что мы рассчитываем и на их интерес. Тематика летнего чтения должна быть широкой – мы рекомендуем книги о героическом прошлом нашей страны и, прежде всего, о Великой Отечественной войне, о детях, о дружбе, о бережном отношении к природе и многом другом.

– Назовите имена авторов, которых стоит порекомендовать детям на лето. Чьи произведения вы считаете особенно важными для изучения?

Прежде всего, это всеми любимая Валентина Осеева – гордость отечественной литературы, с ее рассказами для детей. Это Николай Богданов и Сергей Алексеев с рассказами о войне, Константин Паустовский и Георгий Скребиций с рассказами о природе. Сергей Михалков, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский и многие другие авторы первого ряда. Их произведения, которые соответствуют возрастными особенностям младших школьников, включены в наши пособия. Помимо авторских текстов, стоит почитать сказки народов мира, легенды, притчи. Можно уделить внимание китайским, японским, индийским сказкам. Важно, чтобы у ребенка было представление и о многонациональном характере нашей страны, поэтому в наших пособиях есть адаптированные легенды разных народов. Например, «Красавица Ангара» – бурятская легенда для первого класса, мордовская легенда о Волге – для второго класса.

– Есть ли среди рекомендованных произведений сложные тексты, для освоения которых детям нужно приложить значительные усилия?

В пособия мы включили не только художественные, но и познавательные тексты, поскольку детям они интересны. Это может быть легенда как о Георгии Победоносце, так и о 12 животных китайского календаря. В то же время не стоит отказываться от юмористических произведений. Можно прочитать рассказ «Как я всех обмануть хотел» Виктора Голявкина или «Письмо» Леонида Каминского. Бывает и так, что мы стараемся освободить детей от лишней работы – например, разъясняем смысл слов, которые используют авторы произведений и которые могут быть им незнакомы. Мало кто из учеников начальной школы знает, что означают слова «перламутр» или «брезжить» в стихах Сергея Есенина или что такое Кинбург (турецкая крепость XV века) в рассказе Сергея Алексеева о Суворове, и мы даем необходимые сноски.

– Как можно организовать контроль за результатами летнего чтения, чтобы ребенок не потерял интерес?

Инструмент «мягкого» контроля – читательский дневник, который является частью каждого пособия (из пособий для 2, 3 и 4 класса его можно вынуть и заполнять отдельно). Сейчас много говорится о том, что в основе образования должен лежать деятельностный подход, и читательский дневник – хорошая возможность вовлечь ребенка в учебную деятельность. Если в начале учебного года ученик принесет его в класс, учитель сможет оценить его читательскую активность. Задачи и упражнения в пособиях ребенок может выполнять без помощи взрослых. Даже если с помощью вопросов проверяется формирование навыка смыслового чтения, ответить на них достаточно легко. Уверен, что с помощью таких материалов для летнего чтения дети прочитают много хороших книг, получат новые знания и навыки, а значит – проведут лето с пользой.