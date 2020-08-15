Новый клип Little Big с Пухляшом взорвал Сети

/Культура/

Популярная российская группа Little Big опубликовала сегодня на своем официальном канале в Youtube клип на новую песню "Tacos". В съемках принимал участие известный танцор Дмитрий Красилов, получивший прозвище Пухляш после выхода предыдущего клипа UNO, с которым музыканты должны были выступать на отмененном из-за коронавируса конкурсе "Евровидение-2019". Новый ролик за несколько часов набрал уже более 1,5 млн просмотров.

В ролике рассказывается о любви к еде. Музыканты группы предстали в образах кетчупа, горчицы, хот-дога, бутылки сладкой газировки. А Пухляш сбрасывает синий костюм, в котором он танцевал в клипе UNO, надевает домашний халат и собирается трапезничать. В новом клипе он не танцует, но актер показал, что прекрасно владеет еще и мимикой лица.

Источник: https://www.mk.ru/