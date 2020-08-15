Цой через тридцать лет после смерти снова вышел на баррикады

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Через тридцать лет после смерти Виктор Цой продолжает оставаться не только одним из идолов русского рока, но и знаменитым брендом, который неизменно гарантирует прибыль. По поводу очередной круглой даты со дня трагедии под Тукумсом вокруг персоны Цоя неизбежно возникнет ажиотаж, но именно этим летом слова старых песен невероятно актуальны.

К тридцатилетию со дня гибели лидера «Кино» готовились сразу несколько проектов в самых разных областях. В Петербурге уже открылась выставка художественных работ Цоя. Режиссер Алексей Учитель снял фильм с участием целой толпы звезд с сюжетом том, что случилось сразу после роковой аварии. В конце августа появится книга, в которой главный герой путешествует во времени с целью спасти своего кумира от смерти. В общем пышное мультимедийное буйство, хотя если уж называть вещи своими именами, то чистой воды коммерция разной степени унылости.

Однако не обошлось и без своего рода сенсации. На днях стало известно, что правообладатели музыки «Кино» хотят запретить бесконтрольное исполнение легендарных хитов. Механизм исполнения этой весьма экстравагантной и, как показывает практика, непростой затеи пока не совсем понятен, но общие намерения ясны и логичны: конечно народные песни у людей не отберешь, но не такой уж маленький концертный кавер-бизнес наверное можно превратить в пирог, от которого теперь будет не так-то просто откусить тем, кто к наследию Цоя не имеет прямого отношения. Расчетливо, цинично, но уж такие сейчас времена.

Вообще запретная аура витает над группой «Кино» с самого ее образования. И даже спустя десятилетия после того как желание объявить песни вне закона выглядит недальновидной глупостью, крики «не пущать», от которых одновременно и смешно и грустно, все еще раздаются. Так на одном из предвыборных мероприятий в Белоруссии звукорежиссеры врубили на всю катушку «Мы ждем перемен», что спровоцировало чуть ли не спецоперацию по пресечению вражеских звуков и поиску виновных. Кстати, эта песня запрещена на всех белорусских радиостанциях и получается, что простенькая мелодия и такие же немудреные слова, написанные почти тридцать пять лет назад, все еще могут испугать вооруженную до зубов государственную машину.

Этим летом слова, если они не пустые и не лживые, снова очень важны. Слова не могут защитить от пуль, дубинок и слезоточивого газа, но способны укрепить веру в то, что людей, у которых не прокисли мозги, по-прежнему много, что эти люди все видят, понимают и не намерены прощать, и что всех их будет трудно выстроить в послушные батальоны.

Этим летом поэты, от которых ждут важных слов не молчали и вместе с голосом Цоя звучали и другие, как локально так и всенародно известные голоса. Не молчал лидер «Сплина» Александр Васильев, выдавший в треке «Гарри Поттеру»...» готовый цитатник современной российской жизни.

«Вчера шёл король весь крутой и гордый

И мальчик сказал: “Король, ты голый”

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью»

Релиз альбома Бориса Гребенщикова «Знак огня» сопровождал трагикомедию под названием «Голосование по поправкам в Конституцию». Наш рок-мудрец в разгар «времени разгула бесов», как он сам характеризует актуальную эпоху, явно парит гораздо выше всех ментальных катаклизмов, но при этом все видит, иногда пытается найти повод для оптимизма, а иногда говорит, как есть.

«Случилось так, что мы не скот,

И нам не нужен господин»

Не молчал Юрий Шевчук, вместе с «ДДТ» он записал специальное видео на песню «Ты не один», чтобы поддержать людей, протестующих в Хабаровске», а перед этим представил три клипа, в каждом из которых поселилась атмосфера настоящих социальных хорроров, то есть жанра, ставшего для нас привычным и понятным.

Примечательно, что песня Шевчука «Свобода» прозвучала на днях в совершенно неожиданной кавер-версии. Раскатистый рок-н-ролльный хит исполнила певица Муся Тотибадзе — настоящая дива, которая лихо и иронично управлялась с диско, ретро-клипами и даже образами Аллы Пугачевой. Погружения в русский рок от нее точно никто не ждал, но оказалось, что этой девушке и Шевчук не страшен.

«Свобода, свобода

Так много, так мало

Ты нам рассказала

Какого мы рода»

Композиция была выложена в сеть в момент, когда из Белоруссии начали приходить пугающие новости, и в такой ситуации каждая строчка из абстрактной превращалась в очень конкретную.

Земфира не порадовала новой песней, но тоже не осталась в стороне от белорусской трагедии и выложила у себя в инстаграме фрагмент собственного концерта в Минске. Тысячи фонариков и стройный хор, выводящий совсем не случайные строчки:

«Время сжигать мосты

Время искать ответ

И менять сгоревшие лампочки»

Белорусские музыканты тоже не молчали. Naka, Dzieciuki, «Разбiтаэ серца пацана», «Петля пристрастий» и Rostany записали совместный трек на стихи Владимира Некляева, белорусского поэта и общественного деятеля, ставшего при актуальном режиме политическим заключенным.

«Только мы совесть продать не могли

Вам не понять это людям без совести»

В своем выборе материала музыканты сказали, что это стихи о наболевшем и человеческое негодяйство нельзя оправдать ни службой, ни обстоятельствами, ни приказами.

Уроженец Могилева а ныне житель Петербурга Денис Астапов известен как главное лицо рэп-формации «Грязь», и именно этот артист написал песню, которую в Белоруссии называют одним из гимнов протеста.

«Твой Папа следит за страной

Папа не спит и ни днем, и не ночью

Папе не нужно мешать

Папу любить, принимать дружно

Я всегда так и делал

Бать, пока ты не сказал

Что нас с мамой стрелять нужно»

Песня называется «Перемен», к Цою она никакого отношения не имеет, но точно так же как и в перестроечном хите «Кино», здесь нет пустых и лишних слов.

Цой погиб в 1990 году, в то время, когда жанр «на злобу дня» быстро терял свой запал. Все свидетели и участники тех событий были почти уверены, что «утром в газете вечером в куплете» становится безнадежным ретро, потому как масс-медиа больше не подвержены цензуре, а значит у всех нас начинается новая жизнь. Спустя тридцать лет смелые песни снова служат альтернативой официальным новостям, а припев из «Мы ждем перемен» становится для кого-то таким же некомфортным, как это было в конце восьмидесятых. И именно сейчас, как и в конце восьмидесятых, появляется надежда на то, что перемены можно не только ждать, но и приближать.

Источник: https://www.mk.ru/